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20 травня • оновлено в 22:45
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В "ДНР" готують трибунал для Зеленського: озвучені безглузді звинувачення

4.8т
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Терористи "ДНР" вибухнули ідеєю влаштувати "народний трибунал" для президента України Володимира Зеленського.

Про це заявила "депутатка" окупованої частини Донецької області Олена Шишкіна в середу, 20 травня.

Вона також висунула лідеру держави низку безглуздих звинувачень, нібито він "винен у геноциді, пропаганді війни, блокаді Донбасу, створенні незаконних збройних формувань і використанні військових проти цивільного населення". Зрозуміло, озвучені заяви не відповідають дійсності.

"Не за горами наступний народний трибунал. Але вже у відношенні президента України Зеленського і його офісу", – пригрозила Шишкіна.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Офіс президента

Як писав OBOZREVATEL, напередодні терористи "Л/ДНР" заявили про те, що привели до повної бойової готовності свої незаконні збройні формування, пригрозивши готовністю "пересунути лінію фронту".

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Донецьк
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