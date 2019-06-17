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В "десанті 200" прибуло: офіцер ЗСУ показав мертвих терористів

7.4тЧитати матеріал російською

На Донбасі, де йде війна за незалежність України, були ліквідовані двоє посібників окупантів.

Як повідомив в Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц), 12 червня був знищений бойовик Дмитро "Чех", який брав участь в боях за Донецький аеропорт в складі незаконного збройного формування "Восток".

Крім того, 13 червня "бригаду-200" окупантів поповнив "Комар" - Олександр Комаревцев.

Дмитро "Чех"

Дмитро "Чех"

В "десанті 200" прибуло: офіцер ЗСУ показав мертвих терористів
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"Сеп*рня пищить!" Терористи впали в паніку через потужну відповідь ЗСУ
Олександр Комаревцев

Олександр Комаревцев

Олександр Комаревцев

Олександр Комаревцев

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "ДНР" запанікували через "масштабну атаку" ЗСУ. Вони пов'язують це з переговорами тристоронньої контактної групи в Мінську.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Пигин Макс
Пигин Макс
Киев продолжает убивать украинцев!!!
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
На Донбассе идет гражданская война. Банды ВСУ стреляют по жилым районам и получают за это деньги, т.е. за деньги убивают своих соотечественников, т.е. являются террористами.
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Яворский Сергей, граждане Донбасса укросвиньям не соотечественники.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Очень оперативная информация! За это время сепары уже семь штук уложили!
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