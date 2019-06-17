В "десанті 200" прибуло: офіцер ЗСУ показав мертвих терористів

На Донбасі, де йде війна за незалежність України, були ліквідовані двоє посібників окупантів.
Як повідомив в Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц), 12 червня був знищений бойовик Дмитро "Чех", який брав участь в боях за Донецький аеропорт в складі незаконного збройного формування "Восток".
Крім того, 13 червня "бригаду-200" окупантів поповнив "Комар" - Олександр Комаревцев.
Дмитро "Чех"
Олександр Комаревцев
Олександр Комаревцев
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "ДНР" запанікували через "масштабну атаку" ЗСУ. Вони пов'язують це з переговорами тристоронньої контактної групи в Мінську.
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