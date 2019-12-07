На Закарпатті в магазині спалахнула масштабна пожежа: моторошні фото та відео

У селищі Буштино Тячівського району Закарпатської області в суботу, 7 грудня, сталася масштабна пожежа в магазині будівельних матеріалів.

Повідомлення про інцидент на вул. Головна надійшло рятувальникам о 12:36, передає пресслужба обласної ДСНС (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Для ліквідації вогню до місця НП було направлено два відділення вогнеборців 8-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Тячів, державного пожежно-рятувального поста смт Вишково та місцевої пожежної команди смт Тересва.

Ілюстрація. Пожежа Pixabay

Фото з місця пожежі zk.dsns.gov.ua

Уточнюється, що площа загоряння на момент прибуття пожежних на місце становила близько 2000 кв.метрів. Було прийнято рішення залучити додаткові сили та засоби від 10-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Хуст та місцевої пожежної команди с. Чумальово.

О 13:43 пожежу було локалізовано. На місці працює вісім одиниць техніки і 35 рятувальників особового складу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпровському районі Києва у дитячому садочку на проспекті Юрія Гагаріна, 9А, у понеділок вранці, 2 грудня, спалахнула пожежа. В результаті загинула одна особа.

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