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7 грудня • оновлено в 18:43
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На Закарпатті в магазині спалахнула масштабна пожежа: моторошні фото та відео

1.6т
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У селищі Буштино Тячівського району Закарпатської області в суботу, 7 грудня, сталася масштабна пожежа в магазині будівельних матеріалів.

Повідомлення про інцидент на вул. Головна надійшло рятувальникам о 12:36, передає пресслужба обласної ДСНС (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Для ліквідації вогню до місця НП було направлено два відділення вогнеборців 8-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Тячів, державного пожежно-рятувального поста смт Вишково та місцевої пожежної команди смт Тересва.

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Ілюстрація. Пожежа

Ілюстрація. Пожежа

Pixabay

Фото з місця пожежі

Фото з місця пожежі

zk.dsns.gov.ua

Уточнюється, що площа загоряння на момент прибуття пожежних на місце становила близько 2000 кв.метрів. Було прийнято рішення залучити додаткові сили та засоби від 10-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Хуст та місцевої пожежної команди с. Чумальово.

О 13:43 пожежу було локалізовано. На місці працює вісім одиниць техніки і 35 рятувальників особового складу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпровському районі Києва у дитячому садочку на проспекті Юрія Гагаріна, 9А, у понеділок вранці, 2 грудня, спалахнула пожежа. В результаті загинула одна особа.

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Автор
Богдана Васильченко
Місце
Україна Ужгород
Теги
пожежа ГосЧС видео фотографии
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