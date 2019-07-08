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В Азовське море через Кримський міст: до берегів України підійшов військовий корабель Росії

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В Азовське море в неділю, 7 липня, увійшов малий протичовновий корабель "Ейск" ВМФ Росії.

Про це повідомляє "Український мілітарний портал". Було зафіксовано, як судно пройшло арку так званого Кримського моста недалеко від Керчі.

Відомо, що на Чорному морі корабель приписаний до Новоросійської військово-морської бази Чорноморського флоту ВМФ Росії і входить до складу 181-го дивізіону малих протичовнових кораблів 184-ї бригади охорони водного району.

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"Ейск" був спущений на воду 12 квітня 1989 року на підприємстві "Ленінська кузня" (нині "Кузня на Рибальському". – Ред.) і вже 1990 року ввійшов до складу 181-го дивізіону малих протичовнових кораблів 184-ї бригади охорони водного району Чорноморського флоту ВМФ СРСР із базуванням в місті Поті в Грузії як МПК-217.

За інформацією порталу, після розпаду СРСР тодішнім командуванням Чорноморського флоту ВМФ СРСР було ухвалено рішення перебазувати корабель до Севастополя.

Зі створенням у 90-х Новоросійської ВМБ Чорноморського флоту в складі частини корабель був перебазований у Новоросійськ.

У 1999 році МПК-217 було перейменовано на "Ейск". У 2017 році він пройшов доковий ремонт у захопленому 13-му судноремонтному заводі в Севастополі.

Ілюстрація. "Ейск"

Ілюстрація. "Ейск"

Вікіпедія

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше бойові літаки НАТО прилетіли в Одесу для навчань Sea Breeze-2019. Повітряні судна доставили в Україну особовий склад, техніку та необхідне обладнання.

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Теми
Загострення в Азовському моріРосійсько-український конфліктанексія Криму
Місце
Україна
Теги
РосіяКримський містАзовське море
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
" к берегам Украины подошел военный корабль России"- Покупайте стиральный порошок Tide! Лучшее средство для стирки шаровар! (предъявителю статьи скидка.
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Кокс Раскумаренко
Кокс Раскумаренко
Украинский корабль ("кузня на рыболовном") на службе у агрессора. Куда смотрит снбо и сбу? Непорядок. Укр.армия на грани капитуляции.
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Maklaren Daniel
Maklaren Daniel
В ОТВЕТ НА ЭТО ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ УКРАИНЫ ВЫСТРОИЛИСЬ НА БЕРЕГУ АЗОВСКОГО МОРЯ, СТАЛИ КРУТИТЬ ДУЛИ В СТОРОНУ РОССИЙСКОГО КАРАБЛЯ , ПЕТЬ ПЕСНЮ ПРО ТО ЧТО УКРАИНА ЕЩЁ НЕ УМЕРЛА И МАХАТЬ ФЛАГАМИ
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