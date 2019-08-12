В авто була сім'я: під Одесою сталася смертельна аварія

В Одеській області 12 серпня в масштабній дорожньо-транспортній пригоді загинули чотири особи.

Як повідомили в пресслужбі ГУНП Одещини, на трасі Татарбунари – Вилкове, біля села Струмок, зіткнулися три автомобілі.

За попередньою інформацією, водій Fiat виїхав на зустрічну смугу, де лоб у лоб зіткнувся з Toyota, в яку потім в'їхав Volkswagen.

"На місці загинули водій і двоє пасажирів Fiat: 2000, 2001 і 1990 року народження – жителі Ізмаїла. Також загинув пасажир Toyota, мешканець Київської області", – повідомили у пресслужбі поліції

ДТП під Одесою

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Очевидець ДТП з ніком Ольга Володимирівна зазначила в Facebook, що в швидку "було не достукатися".

"Жінка з червоної Toyota жива, у неї зламана нога і щось з органами, оскільки вона кричала, що болить живіт. А чоловік, на жаль, загинув. Він сидів поруч, а вона за кермом", – уточнила свідок.

ДТП під Одесою

Як повідомляв OBOZREVATEL, біля селища Глеваха Київської області Volkswagen протаранив маршрутний мікроавтобус. На місці загинули дві пасажирки легкового авто. Водій легковика та 16 пасажирів маршрутки були госпіталізовані.

Також в мережі показали момент зіткнення під Глевахою. На кадрах видно, що легковий автомобіль рухався на високій швидкості в правій крайній смузі.

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