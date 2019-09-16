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16 вересня • оновлено в 11:18
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/ Розслідування

На Вінничині трапилася кривава ДТП: серед загиблих — дитина

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У Вінницькій області масштабна аварія на дорозі забрала життя трьох осіб, зокрема, 14-річного школяра.

Трагедія трапилася увечері 15 вересня в селі Мазурівка Тульчинського району. Як повідомили в пресслужбі ГУНП Вінниччини, на трасі лоб у лоб зіштовхнулися ВАЗ і таксі Daewoo Gentra. За попередньою інформацією, водій ВАЗа виїхав на смугу зустрічного руху.

"Від отриманих травм на місці загинули пасажирка ВАЗа та її 14 річний син, а також водій Daewoo. Водій ВАЗа і пасажирка таксі у важкому стані були доставлені в лікарню", – повідомили у відомстві.

ДТП у Вінницькій області

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ДТП у Вінницькій області

ДТП у Вінницькій області

ДТП у Вінницькій області

ДТП у Вінницькій області

ДТП у Вінницькій області

ДТП у Вінницькій області

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ДТП у Вінницькій області

ДТП у Вінницькій області

ДТП у Вінницькій області

ДТП у Вінницькій області

ДТП у Вінницькій області

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській області 15 вересня легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою. На місці загинули четверо осіб.

У Чернівецькій області в ДТП загинув 8-річний хлопчик. Дитина керувала квадроциклом і зіткнулася із легковим авто, водій якого був у стані алкогольного сп'яніння.

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Теми
Кримінал Війна на дорогах
Місце
Україна Вінниця
Теги
ДТП авто кримінал
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