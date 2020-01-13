Цілі сім'ї: як містечко в Канаді втратило 27 жителів в збитому Boeing МАУ

Одразу 27 студентів, аспірантів, професорів невеликого містечка Едмонтон у Канаді загинули в жахливій авіакатастрофі літака української авіакомпанії МАУ рейсу Тегеран-Київ. Всі вони члени ірано-канадської спільноти. Люди гинули цілими сім'ями. Ніколи ще жителі міста не оплакували стільки смертей в одну мить.

Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

Збирають гроші на панахиду

Канадське місто Едмонтон ніколи не втрачало стільки жителів за один раз. Одразу 27 іранців, які жили і навчалися, працювали тут, загинули в авіакатастрофі в Тегерані.

Жителі міста Едмонтона запалюють свічки в пам'ять про загиблих в авіакатастрофі Global News

Уже в неділю тут пройшла панахида за загиблими..На одному з краундфандінгових сайтів люди зібрали 20 тисяч доларів. Частину грошей витратили на організацію панахиди цієї неділі. Решту передадуть на стипендії та гранти в школи.

Радіо Канади

Загинула лікарка з дочками

Як повідомляє globalnews.ca, серед загиблих ціла сім'я – мати і двоє дочок. Шекофех Чупаннеджад була лікаркою-гінекологинею у клініці цього міста. Вона допомагала всім своїм співвітчизникам, які приїжджали в Едмонтон. Не зважала навіть на свій особистий час.

Загиблі матір і дочки Global News

Її 23-річна дочка Сара вчилася в університеті Альберта й отримала ступінь бакалавра в області психології і соціології. Вона вже вступила на програму клінічної психології в один з університетів Каліфорнії. Друга дочка, 21-річна Саба теж навчалася в цьому ж університеті на медичному факультеті, вона хотіла стати стоматологом.

У живих залишилися чоловік лікарки і син, яких не було на борту літака МАУ. У цьому містечку вони прожили сім років, і щороку літали відвідати родичів в Іран.

Загинули молодята та їхні гості

Також в авіакатастрофі загинули молодята Араш Поурзарабі і Пунех Горджі. Вони лише 1 січня зіграли весілля в Ірані і поверталися в Едмонтон, щоб продовжити навчання. Вони були дослідниками комп'ютерних наук університету Альберти.

Зіграли весілля 1 січня і загинули Global News

У катастрофі загинули і кілька друзів цієї пари, які літали в Іран спеціально на їхнє весілля.

Також у літаку розбилася ще одна жителька Едмонтона Саба Саадат разом зі своєю сім'єю. Перед тим, як сісти в літак, вона зв'язувалася зі своїм другом Даніелем. Вона говорила, що все було гаразд.

Професори, аспірант і студенти

Загинуло подружжя – Педро Мусаві і його дружина Мойган Данешманд. Обоє – професори-інженери в університеті, вони були відомими фахівцями в своїй сфері. Колеги з кафедри, де вони працювали, і студенти оплакують їхню загибель.

Разом із ними розбилися і їхні дві дочки Дарина і Доріна. 9-річна Доріна була в футбольній команді і була дуже талановитою дівчинкою.

Загибла сім'я професорів Global News

Ще одне життя жителя Едмонтона забрала катастрофа. Це Амір Хоссейн Саідінія, якому було всього 25 років. Він був аспірантом Центру дизайну сучасних матеріалів.

Амір Хоссейн Саідінія

Там же загинула і 25 річна аспірантка-дослідниця інженерного факультету університету Насим Рахманіфар, дівчина займалася машинобудуванням.

Насим Рахманіфар LinkedIn

Також в літаку летіли два студенти університету Альберти – Мухаммед Махді Ельяс і Ельназ Набіі.

Всього ж в університетському містечку проживає 500 іранських студентів. Дотепер керівництво навчального закладу збирає відомості про тих, хто був на борту цього злощасного рейсу.

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