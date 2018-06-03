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"Уже не соромляться": журналіст показав новий доказ підлості терористів "ДНР"

5.8тЧитати новину російською

Терористи на Донбасі знімають свої злочини на дрон, щоб потім звинуватити в них українських бійців.

На відео потрапив обстріл селища під Авдіївкою Донецької області, повідомив журналіст Денис Казанський у своєму Twitter.

"ДНРівці" самі документують на відео обстріл українського селища під Авдіївкою. Снаряди падають прямо на будинки. Повні відморозки. Уже не соромляться", - зазначив Казанський.

За його словами, згодом терористи звинувачують українських військовослужбовців.

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"Самі знімають з дрону і викладають в мережу, як знищують Донбас. А потім про "українських карателів" розповідають", - додав журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше волонтер Юрій Мисягін показав новий доказ брехні терористів.

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "Обозреватель".

Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіВійна на Донбасі
Особа
Денис Казанський
Місце
УкраїнаДонецьк
Об'єкти
терористи "ДНР"Новини ДНР
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