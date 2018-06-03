"Уже не соромляться": журналіст показав новий доказ підлості терористів "ДНР"

Терористи на Донбасі знімають свої злочини на дрон, щоб потім звинуватити в них українських бійців.

На відео потрапив обстріл селища під Авдіївкою Донецької області, повідомив журналіст Денис Казанський у своєму Twitter.

"ДНРівці" самі документують на відео обстріл українського селища під Авдіївкою. Снаряди падають прямо на будинки. Повні відморозки. Уже не соромляться", - зазначив Казанський.

За його словами, згодом терористи звинувачують українських військовослужбовців.

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"Самі знімають з дрону і викладають в мережу, як знищують Донбас. А потім про "українських карателів" розповідають", - додав журналіст.

ДНРівці самі документують на відео обстріл українського селища під Авдіївкою. Снаряди падають прямо на будинки.



Повні відморозки. Уже не соромляться. Самі знімають з дрона і викладають в мережу, як знищують Донбас. А потім про "українських карателів" розповідають. pic.twitter.com/ESmZZJagy4 - Денис Казанський (@den_kazansky) 2 червня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше волонтер Юрій Мисягін показав новий доказ брехні терористів.