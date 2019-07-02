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Спроба #20: у Мінську відбудуться переговори про перемир'я на Донбасі

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У вівторок, 2 липня, Тристороння контактна група в Мінську в черговий раз спробує домовитися про перемир'я на Донбасі.

"Але це буде вже 20-я спроба. Поки жодного разу та сторона не витримувала, все одно починала стріляти", – заявив в ефірі ObozTV заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак.

Гримчак нагадав, що поки в рамках Мінських переговорів не було досягнуто угоди про перемир'я: "Тільки сьогодні, можливо, буде підписано або домовлено про це".

За його даними, зараз перемир'я дотримується в районі Станиці Луганській, де наприкінці червня відбулося розведення сил і засобів обох сторін під контролем ОБСЄ.

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"Було підтвердження ОБСЄ, і я за своїми джерелами отримав підтвердження, що на Станиці Луганській (окупанти. – Ред.) все ж таки перейшли річку і звільнили блокпост, який був на нашому боці річки Сіверський Донець, де зруйнований міст. І фактично перемир'я в тому районі дотримується", – повідомив заступник міністра.

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На його думку, розведення давало підстави для "обережного оптимізму".

Однак Гримчак зазначив, що обстріл окупантами санітарної машини ООС (в результаті якого загинули бойовий медик Ірина Шевченко і старший матрос Сергій Майборода) порушує всі можливі конвенції.

"Це порушення всіх конвенцій, коли по медичних машинах стріляють з ПТ (протитанкової зброї. – Ред.)", – наголосив він.

Загиблі в результаті обстрілу санітарної машини Сергій Майборода та Ірина Шевченко

Загиблі в результаті обстрілу санітарної машини Сергій Майборода та Ірина Шевченко

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Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 1 липня російські окупанти обстріляли санітарний автомобіль сил ООС поблизу населеного пункту Водяне протитанковими керованими ракетами.

Водій "Хаммера", старший матрос Сергій Майборода загинув на місці, а бойовий медик, кавалер ордена "За Мужність" сержант Ірина Шевченко отримала серйозні поранення і померла в лікарні.

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Теми
Мирні переговори в МінськуВійна на ДонбасіПряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Юрій Гримчак
Місце
Україна
Теги
ООСпереговори щодо ДонбасуМіністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб
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