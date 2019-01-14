Что такое ОБСЕ и её Специальная мониторинговая миссия (СММ ОБСЕ) в Украине, думаю никому особо объяснять не стоит. Весьма специфическая организация с весьма специфическими людьми.

Достаточно вспомнить господина Хуга с его практически "избирательным" зрением, а так же спонтанными приступами слепоты на Донбассе, которые позволяли ему и его людям не замечать наплыва разного рода "отпускников" и "заблудившихся", косящих под местный контингент с полным набором разного стреляющего и взрывающегося дерьма, прикидующихся восставшими местных "шахтёров и трактористов" характерной бурятской наружности, "исконных" донбасских "казаков", родом откуда-то из под Вышнего Волочка и просто обитателей ростовских помоек и разного рода бомжей, волей судьбы и Кремля превратившихся в добровольных "строителей русского мира".

Какое-то затмения, бывало, наступало на наблюдателей СММ ОБСЕ, когда они в упор не могли увидеть шныряющих на Донбассе представителей путинской фауны. Не говоря уже про то, что разбираться когда и куда, а главное кто и из чего стреляет на Донбассе им было временами просто недосуг. Напомню, кто забыл, что по мнению, членов этой миссии и её Главы, "по этому поводу утверждать ничего однозначно не стоит". Мол, вроде эти все "заблудившиеся" и "отпускники" есть, но вроде их нигде и не видно. Такой вот, весьма и весьма специфический мониторинг...

О причинах и поводах, такой избирательности со зрением у наблюдателей СММ ОБСЕ в Украине можно долго и упорно спорить. Однако, несомненно, что основным побуждающим мотивом, я бы назвал даже провоцирующим фактором, такого рода патологических изменений в их зрении и слухе, стали некоторые особенности и нюансы в биографиях этих самых наблюдателей. Как говорил в своё время, самый известный "людоед" ХХ века, в этом отношении действительно "кадры решают всё".

И действительно, кадры в составе это мониторинговой миссии "по безопасности и сотрудничеству", бывало, попадались весьма любопытные Например, бывшие военные дипломаты из РФ (читай офицеры ГРУ), некие представители "общественных организаций", родом из СВР РФ и т. д. Более того, как оказалось, всю эту "безопасность", а так же "сотрудничество в Европе" в значительной мере спонсировала и оплачивала... сама Российская федерация.

Потому, и пихала в разного рода мониторинговые миссии под эгидой ОБСЕ того, кого хотела.

Вообщем, по-началу работы этой "миссии" ожидать особой взвешанности и объективности от неё не стоило. Лишь, после того, как разгорелся небольшой международный "мониторинговый" скандальчик, к чему, каемся и наша группа "ИС" приложила руку, а подчинённые "печальной лошади" наистерили в ПА Совета Европы своё исключение, в составе этой миссии начались некие благотворные изменения. В результате чего, наблюдатели сразу заметили и танки с "Градами" родом из Мордора, и "бурятских шахтёров", и даже некое незаконное "шевеление" на не подконтрольном официальным украинским властям участке российско-украинской границы.

Новини Россия попала в газовый капкан

Однако, было бы наивным полагать, что в Кремле оставят свои попытки "контролировать и направлять" в нужном для него русле работу и выводы органа, по которым европейские бюрократы судят о реальной ситуации на Донбассе. Ставки тут немалые и во многом, успехи украинской дипломатии на ниве осуждения "братской агрессии" в Европе, что выливается в весьма неприятные для Кремля "санкционные ущемления его прав и интересов", обусловленны тем, что СММ ОБСЕ временами таки прозревала...

Недавно, Казахстан предложил на должность Специального представителя СММ ОБСЕ в Украине своего представителя — некую мадам Мадину Бинешовну Джарбусынову. Европарламентарии вкупе с еврочиновниками склонны для того, что бы "...повысить статус государства активно участвующего в разрешении международных конфликтов в качестве миротворца и модератора" назначить её на эту должность. И на сегодняшний день, эта мадам является основным претендентом на неё.

Формально, тут всё логично. Она кадровый, карьерный дипломат Казахстана, прошла целую череду ключевых и важных дипломатических должностей в МИД этой страны, а так же имеет ранг Черзвычайного и Полномочного посла. И сейчас пребывает на весьма ответственной должности — специального представителя ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми. Казалось бы, лучшей(го) — не сыскать. Но, как говорится, есть нюансы...

Дело в том, что в своё время мадам Джарбусынова являлась координатором (главой) проектов ОБСЕ в Украине (май 2013-го — июнь 2014-го). Весной - осенью 2014-го года эта мадам поучаствовала в одной не слишком приглядной истории. В эфире одного из "украинских" каналов (речь идёт о 112-м канале) заявила буквально следующее "...На ежегодном совещании ОБСЕ по вопросам имплементации обязательств в области прав человека прозвучало заявление представителя неправительственной группы, работающей в этой сфере, о том, что якобы в Украине на Востоке обнаружены захоронения, где, по свидетельству, эти тела оказались без внутренних органов, то есть вот поставлен вопрос о том, что существует такая торговля, возможно...".

После чего, российские СМИ весьма активно и довольно настойчиво разогнали весть о том, что яко бы подразделения Нацгвардии Украины (речь шла о добровольческих батальонах) торгуют внутренними человеческими органами. И что, это "подтвердили в ОБСЕ". А до этого славного заявления мадам Джарбусыновой, некие "неправительственные" организации, родом из заповедника под названием ДНР, активно продвигали тезис о том, что "... каратели разбирают на органы гражданских, пленных ополченцев и своих ранененных" ссылаясь на яко бы обнаруженные массовые захоронения гражданских лиц с характерными швами и отстутствием внутренних органов, в районе Нижней Крынки, посёлка Коммунар и ряда других населённых пунктов.

Понятно, что к бреду питекантропов из Домбабвы и их рупоров из Путинленда, кто-то в Европе вряд ли бы отнёсся серьёзно, но вот когда "представитель ОБСЕ" заявляет, что "вопрос поставлен" и "прозвучало заявление об обнаружении захоронений", то выходит, что "проблема" действительно существует. Причём, неважно — есть такая проблема в действительности или нет (а её в реальности просто не существовало, ибо ни Национальная гвардия Украины, ни добровольческие подразделения в тех, краях, где были яко бы обнаружены со слов дебилов, заваливших мирный пассажирский самолёт с сотнями невинных мирных пассажиров, "массовые захоронения лиц без внутренних органов", не дислоцировались). Главное — озвучить в информационном пространстве, что "вопрос о торговле внутренними органами в Украине", таки поставлен на повестке дня...

Вообщем, мадам Джарбусынова таки поучаствовала в кремлёвской информационной специальной операции и вряд ли несознательно. Ибо, именно на такую мысль наталкивают несколько подробностей из её биографии. Например, не смотря на то, что мадам Джарбусынова окончила Казахский институт международных отношений и иностранных языков(в 1977-м году) и проучилась аспирантом института языкознания АН СССР (до 1980-го года), всё это время, с 1974-го по 1990-е года она занималась исключительно комсомольско-партийной работой, отвлёкшись лишь на 3 года (1980-1983 годах) на преподавательскую работу. Я не буду утверждать, что перспективную казашку с отличным знанием английского языка в 80-ые годы просто не могло не приметить КГБ, особенно его Первое главное управление (известное ныне как Служба внешней разведки РФ), возможно и не приметило. Действительно, в то благое советское время, улицами ходили просто толпы англоязычных казашек. Но то, что разного рода партийно-советские активисты в те благостные времена были первыми кандидатами на вербовку в "хитрые" советские органы, это весьма известный факт...

Вообщем, подводя итог всему вышесказанному, можно уверенно утверждать — безопасность и сотрудничество в Европе, вещь полезная и нужная. Это, несомненно. Но, лучше держать эту "вещь" подальше от кураторства со стороны Кремля. А то, оно всё может гарантированно закончится не только "мальчиками в трусиках", "торговлей внутренними человеческими органами", но и чем-нибудь похуже и похлеще...

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!