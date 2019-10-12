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12 жовтня • оновлено в 20:13
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"Сидіння обдерті, двері перекошені": "Укрзалізниця" знову оскандалилася розрухою у вагонах

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У мережі поскаржилися на жахливі умови в електричці "Укрзалізниці" підвищеного комфорту сполученням Жмерінка-Київ.

Фотографіями обдертих сидінь і сміття в вагоні поділився у Facebook користувач Максим Гречанюк.

"Ціна квитка, між іншим, 53 гривні. Сидіння обдерті, двері перекошені, як і обличчя у пасажирів від такого комфорту", – обурився він.

Ілюстрація

Ілюстрація

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"Сидіння обдерті, двері перекошені": "Укрзалізниця" знову оскандалилася розрухою у вагонах

facebook.com/mgrecanuk

У коментарях до посту користувачі також розповіли, що в електричці холодно через те, що двері не зачиняються. Втім, деякі коментатори зазначили, що в цьому винні пасажири, які й руйнують вагони.

"Перестаньте обдирати, і будуть вам нормальні сидіння", "Люди самі все це і роблять, смітять і ламають!" – пишуть у мережі.

"Сидіння обдерті, двері перекошені": "Укрзалізниця" знову оскандалилася розрухою у вагонах

facebook.com/mgrecanuk

"Сидіння обдерті, двері перекошені": "Укрзалізниця" знову оскандалилася розрухою у вагонах

facebook.com/mgrecanuk

"Сидіння обдерті, двері перекошені": "Укрзалізниця" знову оскандалилася розрухою у вагонах

facebook.com/mgrecanuk

"Сидіння обдерті, двері перекошені": "Укрзалізниця" знову оскандалилася розрухою у вагонах
"Сидіння обдерті, двері перекошені": "Укрзалізниця" знову оскандалилася розрухою у вагонах
"Сидіння обдерті, двері перекошені": "Укрзалізниця" знову оскандалилася розрухою у вагонах

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Києві, біля станції "Троєщина-2", люди заблокували рух електричок. Вони обурилися тим, що цей транспорт їздить не за розкладом, він занадто малий для того, щоб помістилися всі охочі, а частина рейсів взагалі скасована.

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Місце
Україна
Теги
Укрзалізниця фотографии
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Комментарии на сайте не модерированы
Малахoв Егор
Малахoв Егор
А в "загнивающий" Крым, поставили несколько новых двухэтажных составов с новыми локомотивами.
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Цеевропа!
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Обоз размещает комменты под статьями в основном на мове. На самом обозе много ли комментов на мовной странице?
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