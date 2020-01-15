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15 січня • оновлено в 23:01
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"Перетворювали в овочів": ув'язнені розповіли про жахи найстрашнішої колонії України

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Про скандальну Бердянську виправну колонію №77, де раніше жорстоко поглумилися над 23-річним ветераном АТО Олександром, зняли документальний фільм.

Роликом поділився YouTube-канал телеканалу "Свободный" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Кінострічка носить назву "Бердянськ. Зона 77". "Скандальний фільм Влада Сидоренка і Сергія Дідковського про найстрашнішу колонію в Україні", – сказано в підписі до ролика.

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Вставляють голки під нігті та ґвалтують: ув'язнені розповіли про жахи Бердянської колонії

Колонія в Бердянську

Колонія в Бердянську

Скрін відео

Зазначимо, ця колонія – мінімального рівня безпеки із загальними умовами утримання. У ній відбувають покарання вперше засуджені чоловіки за злочини невеликої та середньої тяжкості.

Як сказано у фільмі, установа має всі ознаки міста: "тут є житлові бараки, робочі зони, власні магазини, котельня, адміністративна частина".

Творці фільму поспілкувалися з ув'язненими, які розповіли про тортури і знущання. Тих, хто сидів у колонії, практично "перетворювали в овочів".

Рецидивісти із "зони 77" навіть радили тим, хто повинен потрапити в цю колонію, різати вени.

"Говорили: пиши апеляцію, радили не їхати туди. Потім пропонували порізати вени не раз... Це мужики, які сиділи там, у транзиті. Дорослі мужики, які вже сиділи, вже знали, що це таке. І сиділи неодноразово, вже рецидивісти. І вони кажуть: ріжте вени, поки не пізно", – зізнався 18-річний ув'язнений.

Колонія в Бердянську

Колонія в Бердянську

Скрін відео

Вид із повітря на Бердянську виправну колонію №77

Вид із повітря на Бердянську виправну колонію №77

Скрін відео

Обережно! Відео 18+

Раніше OBOZREVATEL писав про ситуацію в скандальній колонії №77 у Бердянську. Після насильства колишній боєць АТО намагався покінчити життя самогубством й опинився в психіатричній лікарні.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Кримінал
Місце
Україна Бердянськ
Теги
видео тюрма
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Исправительное учреждение для свидомой п...здобратии и участников АТО.
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