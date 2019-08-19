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"Увійдемо 7 листопада!" Жириновський пригрозив узяти Київ

1.5т Читати матеріал російською

Скандальний російський політик Володимир Жириновський знову впав у маразм і пригрозив особисто приїхати до Києва для його взяття.

Більш того, депутат нелегітимної Держдуми розмріявся, що там просто на вокзалі його зустрічатимуть піонери з квітами. Неадекватний спіч лідера ЛДПР пролунав в ефірі пропагандистської програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я вранці буду на Київському вокзалі, буду проводжати добровольців", – почав ділитися своїми неадекватними мріями Жириновський. Йому підіграв топпропагандист Кремля Володимир Соловйов й уїдливо запропонував українцям перейменувати Центральний залізничний вокзал Києва на "Московський" з нагоди запланованого прибуття туди Жириновського.

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''Довбанули б Київ'': Жириновський знову замарив вторгненням Росії в Україну

Володимир Жириновський

Володимир Жириновський

"Новые Известия"

"Килимові доріжки, квіти, піонери. Слава визволителям України! Україну взагалі не будемо вживати – слава визволителям "Новоросії"! І "Новоросію" не будемо – слава визволителям Києва! Який раз Київ буде звільнений вже? У 1943 7 листопада? І ось ми 7 листопада!" – продовжив ділитися нетверезими планами скандальний російський депутат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Жириновський обурився через те, що президент Росії Володимир Путін розмовляв телефоном з главою України Володимиром Зеленським. Депутат нелегітимної Держдуми назвав це безглуздим, оскільки війна на Донбасі нібито не припиниться до кінця ХХІ століття.

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Теми
російська пропаганда Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Жириновський Володимир Соловйов
Місце
Росія
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Нормально так Жирик троллит х0хлов)
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Semenov Igor
Semenov Igor
Киев? А зачем он нам, России, этот Киев? У нас что, своих забот мало? Нет, пусть Киев и вся Украина остается Украиной и население этой территории живет на Украине. А если Украина распадется на несколько частей - так это проблемы Украины, а не России. И если что-то распадается, значит так этому что-то предназначено судьбой и не надо этому мешать.
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Кацапов Иметель
Кацапов Иметель
Semenov Igor, Вам, рассеи, нужен только доширак, Киев вам не нужен, там москиватм могут рога пообламывать.
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Volovik Oleg
Volovik Oleg
Почему на него не обращают внимание психиатры ? Наверное считают уже безнадёжным .
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