"Увійдемо 7 листопада!" Жириновський пригрозив узяти Київ

Скандальний російський політик Володимир Жириновський знову впав у маразм і пригрозив особисто приїхати до Києва для його взяття.
Більш того, депутат нелегітимної Держдуми розмріявся, що там просто на вокзалі його зустрічатимуть піонери з квітами. Неадекватний спіч лідера ЛДПР пролунав в ефірі пропагандистської програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Я вранці буду на Київському вокзалі, буду проводжати добровольців", – почав ділитися своїми неадекватними мріями Жириновський. Йому підіграв топпропагандист Кремля Володимир Соловйов й уїдливо запропонував українцям перейменувати Центральний залізничний вокзал Києва на "Московський" з нагоди запланованого прибуття туди Жириновського.
Володимир Жириновський
"Новые Известия"
"Килимові доріжки, квіти, піонери. Слава визволителям України! Україну взагалі не будемо вживати – слава визволителям "Новоросії"! І "Новоросію" не будемо – слава визволителям Києва! Який раз Київ буде звільнений вже? У 1943 7 листопада? І ось ми 7 листопада!" – продовжив ділитися нетверезими планами скандальний російський депутат.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Жириновський обурився через те, що президент Росії Володимир Путін розмовляв телефоном з главою України Володимиром Зеленським. Депутат нелегітимної Держдуми назвав це безглуздим, оскільки війна на Донбасі нібито не припиниться до кінця ХХІ століття.
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