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4 травня • оновлено в 11:38
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Олександр Ройтбурд
Олександр Ройтбурд
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Уважаемый господин президент! Я знаю, кто виноват в одесской трагедии

97.1т
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Уважаемый господин президент!

Смею Вас заверить, что я знаю чесну відповідь на болюче питання, хто винен у трагедії 2 травня 2014 року в Одессе.

Более того – я знаю, что эта трагедия предотвратила катастрофу.

Катастрофу несоизмеримо более страшную. От которой Одесса могла бы уже не оправиться никогда.

А Украина никогда не стала бы землею не розбрату, а братерства де Львів, Одеса, Дніпро, Донецьк і Сімферополь – мирна, квітуча та єдина країна.

Потому, что если бы 2 травня 2014 року в історію цього прекрасного міста не була вписана трагічна, кривава сторінка, если бы в этот день в Одессе не была остановлена русская весна, то Одесса (а может быть, и не только Одесса) стала бы для Украины такой же фантомной болью, как стали Крым, Донецк, и Луганск.

А может быть, не дай Бог, и Украины никакой бы не было.

И я уверен что, цей тяжкий епізод нашої нової історії ми обов’язково будемо пам’ятати. Бо хочемо будувати сучасну та сильну Україну, а не серую зону, не "Новороссию", в которую нас пытались загнать ті, хто винен у трагедії 2 травня 2014 року.

Спасибо за понимание - а.р.

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Автор
Олександр Ройтбурд Олександр Ройтбурд
Тема
Трагедія 2 травня в Одесі
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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марков юрий
марков юрий
Згоден на всі 100 !!!
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Кушнир Андрей
Кушнир Андрей
Автор,не знаешь украинского ,то не мучайся,пиши уже по русски или на иврите,он тебе наверно ближе ( судя по фамилии). И устраивая пляски на костре, где сгорели украинцы вспомни своих предков,которых тоже убивали и сжигали гитлеровцы с 1939 по 1945 годы и задумайся.Тебе сегодняшние события на Украине ничего не напоминает???
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Ронович Рон
Ронович Рон
Живьём людей сожгли, не забудем не простим.
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марков юрий
марков юрий
Ронович Рон, А ніхто і не збирається просити прощення . Путін попідривав своїх стільки то . а зберіг для московії чечню .ПРАВДА ЧИ НАДОВГО.
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