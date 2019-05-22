"Успішна операція": в "ДНР" похвалилися полоненими бійцями ЗСУ

Терористичне угрупування "ДНР" підтвердило, що взяла в полон українських військових.

"Під час успішно проведеної операції "НМ ДНР" була затримана ДРГ противника. Вилучено форму, автомобільні номерні знаки і документи зразка НМ, а також вибухові речовини" — заявили в "командуванні ДНР".

Зазначається, що нині "із затриманими проводяться слідчі заходи".

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Ілюстрація: полонений військовий

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 22 травня восьмеро військовослужбовців Збройних сил України потрапили в полон у зоні бойових дій на Донбасі. Рухаючись на вантажному автомобілі в районі населеного пункту Новотроїцьке, військові відхилилися від визначеного маршруту й потрапили на тимчасово окуповану територію, де були затримані бойовиками збройних формувань Російської Федерації.

За словами міністра оборони Степана Полторака, з ними був старшина.

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