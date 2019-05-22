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/Розслідування

"Успішна операція": в "ДНР" похвалилися полоненими бійцями ЗСУ

7.5тЧитати матеріал російською

Терористичне угрупування "ДНР" підтвердило, що взяла в полон українських військових.

"Під час успішно проведеної операції "НМ ДНР" була затримана ДРГ противника. Вилучено форму, автомобільні номерні знаки і документи зразка НМ, а також вибухові речовини" — заявили в "командуванні ДНР".

Зазначається, що нині "із затриманими проводяться слідчі заходи".

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Ілюстрація: полонений військовий

Ілюстрація: полонений військовий

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 22 травня восьмеро військовослужбовців Збройних сил України потрапили в полон у зоні бойових дій на Донбасі. Рухаючись на вантажному автомобілі в районі населеного пункту Новотроїцьке, військові відхилилися від визначеного маршруту й потрапили на тимчасово окуповану територію, де були затримані бойовиками збройних формувань Російської Федерації.

За словами міністра оборони Степана Полторака, з ними був старшина.

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфліктобмін полоненими
Місце
УкраїнаДонецьк
Теги
ДНРтерористи "ДНР"Новини ДНР
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de lik
de lik
А ведь скаклы утверждают, что они токо обороняются, и вазе не в курсе че происходит, а оно вона как!
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
хохлы,у вас же уже есть такая статья...хвастаетесь что ли? ))))))))))))))))))))
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CARGO 100
CARGO 100
Многие в ВСУ им завидуют ...
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