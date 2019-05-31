"Генштаб має пайку": розкриті справжні масштаби контрабанди на Донбасі

Контрабанда в "сірій зоні" на Донбасі сягає величезних масштабів: з території "ДНР" до України провозять метал, вугілля, зерно та інші товари. "Пайки" від цього отримують Міністерство оборони, Генеральний штаб і МВС.

Про це повідомив в ефірі ObozTV колишній командир батальйону "Айдар", позафракційний народний депутат України Сергій Мельничук.

"Дрібна контрабанда – це фактично ніщо. Є провезення товарів з металургійних комбінатів на території "ДНР". Вони перевозять метал на нашу сторону, а далі або реалізують на металобазах, або експортують. Щоб ви розуміли: це листи прокатного металу, товщиною по 40 см, квадратами 50 на 50", – розповів Мельничук.

На питання, чому прикордонники чи ВСУ не припиняють контрабанду, нардеп відповів: "Всі в долі".

Він уточнив, що такі пайки "доходять" до владних верхівок – Міністерства оборони, Генерального штабу, МВС.

Крім того, за його словами, існує так звана "узаконена контрабанда": великотонажні автомобілі та вагони перевозять вугілля, зерно та інші товари.

"Там інший рівень, там вже доходить до президента і глави СБУ", – зазначив Мельничук.

Політик сказав, що багато фактів він подавав до Генеральної прокуратури, СБУ, МВС, але "все блокується, все залежить від того, чи є команда зверху це розслідувати".

Він нагадав про останній інцидент з контрабандою, який став надбанням громадськості: понад 1000 українських пістолетів Форт під виглядом велосипедів прямували до Іраку.

"Їх на кордоні Іраку тормознули і знайшли. Це фактично підприємство, яке належить МВС. І там же всі пістолети номерні. Їх можна відстежити. Чому це досі не розслідується?" – обурився депутат.

Контрафактні цигарки на Донбасі Прес-служба СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, Збройні сили України поступово відвойовують окуповані землі на Донбасі.

Екс-ватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін-Стрєлков зізнався, що бойовики несуть масштабні втрати. "Сірої зони вже немає – ВСУ "з'їли" її за минулий рік в цьому районі повністю", – заявив він про Докучаєвськ.

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