Уряд замовив виробництво вітчизняних ПЛР-тестів фірмі-одноденці: знайшовся зв’язок із гуманітаркою з Китаю

Закуплені Міністерством охорони здоров’я "вітчизняні" ПЛР-тести для діагностики COVID-19, ймовірно, можуть виявитися частиною китайського гуманітарного вантажу, довкола якого нещодавно розгорівся скандал.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

У схемі фігурує таємний постачальник також і захисних костюмів для МОЗ. Про це йдеться у розслідуванні "Стоп корупції" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що сьогодні в Україні офіційно зареєстровані три вітчизняні виробники тестів ПЛР: один із них – державний, наукова установа НАН, і дві приватні компанії. Про це на брифінгу заявляв заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко. Однак виявилося, що уряд замовив виробництво ПЛР-систем саме приватній фірмі-одноденці "Укргентех".

Згодом сам міністр Максим Степанов уже звітував, що постачання ПЛР-систем від українського виробника вже розпочалося – майже 200 тисяч тестів поїхали до регіонів.

Водночас у Telegram-каналі "Джокер" оприлюднили документи, які свідчать про те, що "вітчизняні" ПЛР-тести виробництва компанії "Укргентех" насправді прибули з Китаю.

Це, зокрема, шість коробок реагентів для тестів вагою 320 кг. Як стверджують у мережі, компанія не просто закупила їх як комерційна структура, а отримала як гуманітарний вантаж "через дипломатичні канали".

Відомо, що він був призначений для українських лікарень, але насправді міг потрапити до приватних рук. Тому розслідувачі припускають, що цю благодійну допомогу з-за кордону лікарні зараз вимушені купувати за власні гроші.

Що ж до компанії "видатних учених", про яких не чули навіть державні науковці, то на її офіційному сайті зазначено, що "Укргентех" спеціалізується на забезпеченні клінічних та дослідницьких лабораторій першокласними реагентами.

На аналітичній платформі YouControl вказано, що статутний капітал фірми – 1000 гривень, розташована вона у житловому секторі за адресою одного з гуртожитків у Києві, а основний вид діяльності – неспеціалізована гуртова торгівля. Водночас компанія також надає в оренду машини й займається "організацією відпочинку та розваг".

"Невідома компанія, яка не має жодного досвіду виготовлення таких ПЛР-систем. Наскільки ці системи будуть якісними та наскільки об’єктивно вони будуть показувати результати аналізів? Чи надають вони гарантії, які у них потужності, де вони це виготовляють чи просто закуповують? Залишається більше запитань, ніж є відповідей", – зазначив нардеп Сергій Нагорняк.

Розслідувачі ж вказують на ймовірний зв’язок "Укргентеху" із ДП "Медичні закупівлі України". Останнє – це спеціалізована агенція, яка займається закупівлею лікарських засобів і медичних виробів. Держпідприємство отримує фінансування від головного розпорядника – Міністерства охорони здоров’я, й має виконувати визначені ним функції. Однак, судячи з вищеописаного, розпоряджається державними коштами на власний розсуд.

Компанія "Укргентех" розміщується у гуртожитку

Гендиректором ДП є Арсен Жумеділов, якого називають ставлеником колишньої виконуючої обов’язки міністра охорони здоров’я Уляни Супрун. Зазначається, що йому вдалося зберегти цю посаду за наступних керівників МОЗ – Зоряні Скалецькій і Іллі Ємцю, попри те, що із останнім він мав конфлікт.

"Ефективного контакту між Жумеділовим і нинішнім міністром Максимом Степановим немає", – констатують журналісти, анонсуючи продовження розслідування про те, чи замішане це ДП у закупівлі тестів сумнівної якості.

Цими ж питаннями зацікавилися й народні депутати, які стали на захист саме державного вітчизняного розробника ПЛР-тестів – Інституту молекулярної біології та генетики НАН України. Адже заявляється, що українські науковці нині можуть виготовляти до 50 тисяч тестів на тиждень, чого достатньо для забезпечення всіх лікарень країни. Однак МОЗ чомусь купує тести у невідомих компаній.

"Надіслав запити до МОЗ, Кабміну й цієї компанії, щоб з’ясувати, яким чином обрали саме цю фірму, а не Інститут, хто приймав рішення, скільки було перераховано їм коштів, на яку загальну кількість тест-систем, тому що цих даних у відкритих джерелах, на жаль, немає", – додав Сергій Нагорняк.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал