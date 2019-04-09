"Урожайний день": російські окупанти зазнали великих втрат на Донбасі

Всього за день, 8 квітня, російські окупаційні війська втратили на Донбасі 13 осіб, із яких убитими — сім.

Точну статистику ворога опублікував на своїй сторінці у Facebook офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (Шітрліц).

Зокрема, безповоротних втрат (так звані 200-ті) зазнали такі підрозділи окупантів:

1 армійський корпус: 9 ОМСП — одна людина;

2 армійський корпус: 2 ОМСБр — одна людина, 7 ОМСБр — п'ятеро людей.

Пораненими 8 квітня російські загарбники втратили шість осіб:

1 армійський корпус: 9 ОМСП — одна людина;

2 армійський корпус: 4 ОМСБр — дві людини, 7 ОМСБр — три людини.

ЗСУ "24 Канал"

"Вірте у воїнів! Вірте в ЗС України! Все буде Україна і перемога за нами!" — написав у пості Штефан. Українці підтримали його в коментарях і подякували українським захисникам.

"Урожайний день видався", Дайте їм, хлопці, під хвіст", "Хороші новини! Слава Воїнам!", "Оркам залізобетон", "Дякуємо захисникам", "Дякую вам! Вогнем і мечем", — пишуть люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські захисники звільнили частину окупованого Донбасу, закріпившись на позиціях поблизу Донецька. Раніше на згадані позиції, які вважалися "сірими зонами", регулярно навідувалися снайпери і розвідники ворога. Щоб убезпечити військових і цивільних від агресії окупантів, командування ООС вирішило взяти будівлі під свій контроль.

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