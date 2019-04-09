|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

"Урожайний день": російські окупанти зазнали великих втрат на Донбасі

1.7тЧитати матеріал російською

Всього за день, 8 квітня, російські окупаційні війська втратили на Донбасі 13 осіб, із яких убитими — сім.

Точну статистику ворога опублікував на своїй сторінці у Facebook офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (Шітрліц).

Зокрема, безповоротних втрат (так звані 200-ті) зазнали такі підрозділи окупантів:

  • 1 армійський корпус: 9 ОМСП — одна людина;

  • 2 армійський корпус: 2 ОМСБр — одна людина, 7 ОМСБр — п'ятеро людей.

Новини
ЗСУ потужно відповіли "Л/ДНР" за убитих побратимів: у окупантів масштабні втрати

Пораненими 8 квітня російські загарбники втратили шість осіб:

  • 1 армійський корпус: 9 ОМСП — одна людина;

  • 2 армійський корпус: 4 ОМСБр — дві людини, 7 ОМСБр — три людини.

ЗСУ

ЗСУ

"24 Канал"

"Вірте у воїнів! Вірте в ЗС України! Все буде Україна і перемога за нами!" — написав у пості Штефан. Українці підтримали його в коментарях і подякували українським захисникам.

"Урожайний день видався", Дайте їм, хлопці, під хвіст", "Хороші новини! Слава Воїнам!", "Оркам залізобетон", "Дякуємо захисникам", "Дякую вам! Вогнем і мечем", — пишуть люди.

"Урожайний день": російські окупанти зазнали великих втрат на Донбасі

"Урожайний день": російські окупанти зазнали великих втрат на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські захисники звільнили частину окупованого Донбасу, закріпившись на позиціях поблизу Донецька. Раніше на згадані позиції, які вважалися "сірими зонами", регулярно навідувалися снайпери і розвідники ворога. Щоб убезпечити військових і цивільних від агресії окупантів, командування ООС вирішило взяти будівлі під свій контроль.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
1
5
Смішно
4
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Александрович Алексей
Александрович Алексей
Чем ближе выборы, тем круче перемоги! Ну а свои потери посчитают потом...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Виртуальные перемоги продолжаются
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Чугункин Клим
Чугункин Клим
Рагули продолжают отважно сражаться с мифической российской армией на Донбассе. Но когда они смотрят в сторону Крыма и видят там реальную российскую армию, то сразу начинают потужно дристать себе в шаровары.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1

Блоги / думки