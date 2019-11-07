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7 листопада • оновлено в 12:22
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"Вгамуйте западенців!" Скабєєва влаштувала скандал у ефірі через Бандеру

2.4т Читати матеріал російською

Скандальна топпропагандистка Кремля Ольга Скабєєва влаштувала істерику у прямому ефірі через пам'ятники лідерам ОУН і УПА в Україні.

На передачі "60 хвилин" телеканалу "Россия 1" вона звинуватила у "нацифікації" жителів західних регіонів чужої їй країни і зажадала приборкати їх (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ольга Скабєєва

Ольга Скабєєва

Скріншот відео

"У вас в Україні 44 монументи і пам'ятники Бандері, 13 – Роману Шухевичу, 500 – УПАшникам! І ви кажете, що це не є ваша українська політика?! Якщо вам западенці заважають, ну, вгамуйте їх! Якщо більшість українців не підтримують таку політику, пов'язану з нацифікацією, поставте їх на місце!" – розкричалася скандальна фанатка путінської агресії проти України.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
російська пропаганда
Особи
Ольга Скабєєва Степан Бандера Роман Шухевич
Місце
Росія
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Мил Мил
Мил Мил
Сливной бачок...иди на х...ты мразь будешь нам указывать что и как....без вас разберемся!
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