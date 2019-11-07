"Вгамуйте западенців!" Скабєєва влаштувала скандал у ефірі через Бандеру

Скандальна топпропагандистка Кремля Ольга Скабєєва влаштувала істерику у прямому ефірі через пам'ятники лідерам ОУН і УПА в Україні.

На передачі "60 хвилин" телеканалу "Россия 1" вона звинуватила у "нацифікації" жителів західних регіонів чужої їй країни і зажадала приборкати їх (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ольга Скабєєва Скріншот відео

"У вас в Україні 44 монументи і пам'ятники Бандері, 13 – Роману Шухевичу, 500 – УПАшникам! І ви кажете, що це не є ваша українська політика?! Якщо вам западенці заважають, ну, вгамуйте їх! Якщо більшість українців не підтримують таку політику, пов'язану з нацифікацією, поставте їх на місце!" – розкричалася скандальна фанатка путінської агресії проти України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Скабєєва видала за правду безглузду вигадку про те, що незабаром в Україні люструватимуть дітей, які не визнають лідера ОУН Степана Бандеру героєм.

Також вона вибухнула обуреннями через показ у Берліні хіп-хоп вистави про лідера ОУН Степана Бандеру.

Крім того, топпропагандист Кремля Володимир Соловйов і Скабєєва бурхливо відреагували на креативні подарунки для жінок-бійців ЗСУ до 8 Березня. Йдеться про набори згущенки, на етикетках якої зобразили портрети відомих українських націоналісток.

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