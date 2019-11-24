Уповноважений Зеленського з прав дитини потрапив в аварію: відео моменту

Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба разом зі своїми двома синами потрапив в аварію і знаходиться в реанімації у важкому стані.

Про це на своїй сторінці у Facebook у неділю, 24 листопада, повідомила журналістка Оксамита Новачук.

За даними джерела ZN.UA, з чиновником були старший син Тимофій (знаходиться в дуже важкому стані в реанімації) і молодший син Єлисей. Інші подробиці події невідомі.

Володимир Зеленський і Микола Кулеба facebook.com/KulebaMykola

Микола Кулеба facebook.com/nikolai.kuleba.5

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський призначив Миколу Кулебу уповноваженим із прав дітей 1 червня.

Кулеба вже займав цю посаду з грудня 2014 до травня 2019 року, проте був звільнений п'ятим президентом країни Петром Порошенко.

З 2006 до грудня 2014 року Кулеба був начальником Служби у справах дітей Київської міської державної адміністрації.

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