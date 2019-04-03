Жила в страшних умовах: на Луганщині врятували півторарічну дитину

У Луганській області соцпрацівники з поліцією забрали з сім'ї 1,5-річну дівчинку. Дитина була напівроздягненою в неопалюваному будинку, заваленому сміттям.

Як розповіла OBOZREVATEL прес-секретар ГУНП Луганщини Тетяна Погукай, випадок трапився в с. Пшеничне Станично-Луганського району.

За її словами, про ситуацію з дитиною держслужби сповістили місцеві жителі. Коли співробітники ювенальної превенції і служби у справах дітей зайшли всередину, то жахнулися від побаченого: дівчинка в одній шкарпетці з переляканими очима ходила по неопалюваному будинку, в якому ще й двері були відчинені навстіж.

"У цей час в одній із кімнат перебував чоловік у стані алкогольного сп'яніння. Від нього насилу вдалося дізнатися, що він є братом матері дитини. Самої матері в хаті не було, вона пішла чи то на заробітки, чи то добувати для сім'ї їжу", – розповіла Погукай.

Дівчинка була доставлена до дитячого відділення Станично-Луганської лікарні.

За даними лікарів, стан дівчинки на сьогодні задовільний. Поліцейські тим часом встановлюють місцезнаходження матері дитини.

За словами Тетяни Погукай, мати дівчинки буде поставлена на облік. При цьому за законодавством забрати дитину з сім'ї не можуть, адже за великим рахунком дитина була в хаті не сама по собі.

За жінкою спостерігатимуть соцслужби і поліція. Якщо мати і далі не буде виконувати батьківські обов'язки, її можуть позбавити батьківських прав.

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Google. Maps

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