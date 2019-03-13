"Укр*пи просунулися!" На Донбасі піднялася паніка через міць ЗСУ

На Донбасі поширюють фейк, що Збройні сили України готують провокації щодо незаконних формувань.

"Користуючись перемир'ями і одностороннім дотриманням Мінських угод, укропи підійшли в потрібних їм місцях до дороги з Кіровська на селище Донецький і Жолобок, і вдень туди перекинути значні підкріплення і боєкомплект тепер неможливо - дорога і прилегла місцевість прострілюються ПТУРами", - написав блогер-сепаратист Морозов у своєму Livejournal.

Таким чином, за його словами, передові позиції терористів на Жолобку в денний час практично ізольовані від тилу, і у супротивника буде цілий світловий день для того, щоб, при вже наявній перевазі в 3-5 разів, не перекидаючи додаткових сил, розправитися з "призраковцями".

ТСН

"З огляду на перевагу противника в артилерії, перешкодити йому це зробити буде складно. Утримати при цьому Жолобок, не дати противнику зайняти всі висоти і почати обстріл і штурм Кіровська, буде дуже складним завданням", - додав Морозов.

Він стверджує, що до вирішення цього завдання "люди зараз спокійно і послідовно готуються, враховуючи досвід попередніх боїв".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи "ЛНР" заявили про проникнення бійців ЗСУ на окуповану територію Луганської області. Нібито троє загинули.

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