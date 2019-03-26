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Україну звинуватили в замаху на представників ОБСЄ: в ООС відповіли

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Представник так званої "народної міліції" ДНР" Данило Бєзсонов заявив про спробу замаху на життя працівників місії ОБСЄ з боку ЗСУ за допомогу безпілотного літального апарата.

Слова терориста передає Telegram-канал WarGonzo, зазначаючи, що бойовики "ДНР" нібито збили український безпілотник, який ніс на собі 2 міни калібру 82-мм. Під час падіння вони здетонували.

В управлінні "народної міліції" також заявили, що безпілотник стежив за пересуванням патрулів ОБСЄ, і зробили висновок, що метою була не тільки розвідка, але і фізичне усунення працівників моніторингової місії.

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У коментарі OBOZREVATEL представник прес-служби Операції Об'єднаних сил заявив, що подібної інформації у штабі ООС не мають, більше того, на озброєнні ЗСУ зараз немає таких безпілотників, які могли б нести на собі ці міни.

"У нас немає на озброєнні ударних безпілотників. Зовсім нещодавно в Україну були доправлені турецькі ударні БПЛА, які зараз проходять випробування на полігоні у Хмельницькій області, і до нас вони не надходили", — повідомили у прес-службі ООС.

Турецький безпілотник Bayraktar TB2

Турецький безпілотник Bayraktar TB2

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилося відео розгрому українськими бійцями позиції терористів на Донбасі.

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Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
о кокошня жгет,что за уебищный народ ,такой нужно только изролировать от мира
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
И вообще, это "третья сила" бомбит блиндажи, ООС тут ни при чем, может это Беларусь, может Турция, а скорее всего - марсиане.
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
выфсевретииии!!! эти беспилотники можно купить в любом военторге, или накопать в шахтах!
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