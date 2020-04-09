За 5 років – $1 млрд: Україну звинуватили в розтраті іноземних грантів на охорону здоров'я

За період з 2015 по 2020 рік в українську охорону здоров'я міжнародні фонди і організації вклали понад 950 млн доларів. Але більша частина цих грантів була витрачена не за призначенням. Про це йдеться в опублікованому на сайті OBOZREVATEL дослідженні, міжнародної медичної некомерційної організації Direct Relief.

Так, у рамках глобальної трансформації системи охорони здоров'я України міжнародні організації та фонди направили в українську охорону здоров'я понад 950 млн доларів – переважно у вигляді проектів технічної допомоги. З них близько 270 млн доларів виділив Глобальний фонд, а ще 680 млн доларів – інші донори, міжнародні організації та країни.

Однак виділена допомога витрачалася неефективно, а то і зовсім не за призначенням. Через це до пандемії коронавірусу Україна підійшла абсолютно непідготовленою.

Так, на впровадження електронної системи охорони здоров'я міжнародні донори виділили 7,5 млн доларів. Цих грошей вистачило на практично непрацюючу систему електронної охорони здоров'я, яка не підтримує і половини необхідних для впровадження нових механізмів фінансування опцій, містить близько 1,7 млн "липових" пацієнтів і знаходиться незрозуміло в чиїй власності і незрозуміло ким управляється. Такий стан системи призвів до скасування реалізації проекту "Безкоштовна діагностика" і став головною перешкодою на шляху впровадження ефективного механізму оплати праці медичних послуг за принципом "гроші йдуть за пацієнтом".

Понад $ 50 млн дол. пішли на програми розвитку системи громадського здоров'я та систему епідемічної безпеки. В результаті існуючу раніше систему на основі СЕС зруйнували, а адекватної альтернативи їй не створили. Як наслідок, у період пандемії коронавірусної інфекції Україна увійшла без системи епідеміологічного захисту, з величезними дірами в законодавчому і нормативно-правовому регулюванні цієї сфери і навіть без головного санітарного лікаря – людини, яка за законом має оголошувати епідемію і надавати пропозиції щодо організації карантину.

Понад 15 млн доларів зовнішніх інвестицій було направлено на програми регулювання фармацевтичної галузі. Але ці кошти були витрачені виключно на розробку і лобізм законопроектів, а також інформаційний супровід їх прийняття. При цьому в суспільній свідомості формувався образ вітчизняних фармвиробників виключно як ворогів і фармацевтичної мафії. А запроваджений механізм міжнародних закупівель вивів з українського фармринку близько 26 млрд грн бюджетних коштів і вдарив по вітчизняному виробнику.

Освоєння порядку 29,7 млн доларів, виділених на розробку і впровадження нової системи фінансування української охорони здоров'я, і зовсім поставило під загрозу фінансового колапсу всю систему охорони здоров'я України. Впроваджувана державна система одноканального фінансування охорони здоров'я через єдиного закупівельника медпослуг не може бути реалізована через відсутність необхідних бюджетних ресурсів і законодавчого забезпечення.

Через занижені тарифів надання медичних послуг прийнята система фінансування виявилася непрацездатною і неефективною, що поставило охорону здоров'я країни на межу фінансового колапсу. А проект "Безкоштовна діагностика" довелося згорнути на старті через непідготовленість.

Неефективним виявилося навіть використання грантів на розвиток громадянського суспільства в охороні здоров'я. На виділені за п'ять років 2,6 млн доларів українські активісти спромоглися лише на формування вузького кола "псевдопацієнтскіх" організацій, які займалися виключно лобістською діяльністю та проведенням замовних інформаційних кампаній. Головна ж мета існування таких організацій – підтримка і захист пацієнтів, надання їм реальної допомоги – в українських реаліях реалізована не була.

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