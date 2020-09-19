Українцям показали, як виглядає війна на Донбасі в цифрах: приголомшливі факти

У мережі оприлюднили показові факти про війну на Донбасі. З'ясувалося, що станом на 19 вересня вона триває уже 2 350 днів (якщо рахувати рахувати від початку оголошення Антитерористичної операції на сході у 2014 році).

Таку цифру оприлюднили на сторінці волонтерського фонду "Повернись живим" у Facebook, наголосивши, що цифри різноманітних втрат України ростуть і змінюються чи не щодня.

Так, станом на березень 2020 року до Книги пам’яті загиблих було внесено 4 290 прізвищ українських воїнів. Життя кожного із них забрала війна – когось вбили окупанти з РФ та контрольовані нею бандформування, хтось помер у шпиталі від поранення, а дехто, перебуваючи на передовій, отримав хворобу, яка стала смертельною.

Ще 9 700-10 700 українських військових та 7-9 тисяч мирних жителів отримали поранення, не менше ніж 3 367 цивільних загинули на Донбасі. Це підтверджується даними Управління верховного комісара ООН із прав людини.

Що стосується соціальних об'єктів, то понад 750 шкіл і дитячих садків з початку бойових дій були пошкоджені або зруйновані. Не менш показовим фактом є і те, що майже 400 тисяч дітей змушені ходити до шкіл, розташованих поблизу лінії розмежування, де обстріли та міни – звичайна справа.

Як свідчать підрахунки ЮНІСЕФ, діти та вчителі в 3 500 закладах освіти на сході України майже щодня стикаються з небезпеками.

"З кожним днем цифри ростуть, стаючи дедалі жахливішими. А війна триває. Вже сьомий рік. Не забувайте про це. Вірте у свою армію, нашу перемогу і те, що ми разом зможемо вигнати ворога з нашої землі", – звернулися волонтери до українських патріотів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці серпня Міноборони України зазначало, що від початку російської агресії на Донбасі у квітні 2014 року і до 10 серпня 2020 року Збройні сили України зазнали безповоротних втрат у кількості 2 659 осіб. Ще 10 130 захисників зазнали поранень, виконуючи свої службові обов'язки.