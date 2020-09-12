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Українця затримали за підготовку теракту на замовлення ФСБ

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Розслідування
6,8 т.

  • Житель Одещини хотів підірвати об'єкт водозабору на Рівненщині

  • Також він пропонував країні-агресору своїх послуги щодо вбивств ветеранів ООС

  • Чоловіку інкримінують держзраду та завершений замах на диверсію

На Рівненщині затримано диверсанта ФСБ

Правоохоронці 12 вересня затримали жителя Одеської області, який намагався знищити об’єкт Горбаківсько-Гориньградського водозабору на Рівненщині.

Як повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора, зловмисник працював на ФСБ Росії. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у державній зраді та закінченому замаху на диверсію (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 15, ст. 113 КК України), а також про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, без права внесення застави (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"За даними слідства, чоловік у травні 2020 року з власної ініціативи вийшов на представників ФСБ Росії та за їх завданням збирав і передавав спецслужбам країни-агресора детальну інформацію про один із військових об'єктів на території Одеської області. Також він пропонував свої послуги у вчиненні вбивств військовослужбовців-учасників ООС", – йдеться у повідомленні.

На Рівненщині запобігли підриву об'єкту водозабору.

За інформацією прокуратури, 12 вересня 2020 року чоловік за завданням своїх кураторів намагався знищити шляхом підриву об’єкт Горбаківсько-Гориньградського водозабору, що призвело б до тривалого припинення водопостачання близько 50% побутових і промислових споживачів міста Рівне та інших районів області.

Однак контррозвідники завадили йому вчинити протиправні дії – затримали та вилучили вибуховий пристрій.

Пізніше фото і відео моменту затримання підозрюваного оприлюднила також Служба безпеки України.

Момент затримання диверсанта ФСБ.
Об'єкт водної інфраструктури, який хотів знищити затриманий.
Контррозвідка СБУ вилучила у чоловіка вибухівку.

Диверсія на Рівненщині

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 7 липня у Сєвєродонецьку був затриманий іще один диверсант ФСБ із двома РПГ-22.

  • Ними він збирався підірвати два резервуари з аміаком на території ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" ємністю 4500 т, що могло призвести до екологічної катастрофи і великих людських жертв.

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