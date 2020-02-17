Українців масово вивозять у сексуальне та трудове рабство: страхітлива статистика

За роки незалежності України 230 тисяч українців опинилися в сексуальному та трудовому рабстві.

Як йдеться в сюжеті ТСН, у людей забирали документи та змушували до рабської праці.

"Іноді раз на день нам давали гарячого чаю. Бувало, працювали цілодобово. Півтори доби, якщо ти не виконував норму, тебе змушували, то були й побої", – поділилася одна з колишніх жертв.

Так, українець Андрій розповів свою історію, як опинився в рабстві, поїхавши на заробітки до Росії. Чоловік шукав роботу, щоб оплатити дороге лікування матері. Оголошення про працевлаштування побачив біля станції метро, зважився піти на співбесіду. На зустрічі йому вручили мобільний телефон й попросили зробити фото на тлі вокзалу.

Після прибуття в Білгород виявилося, що йому потрібно було доставляти по місту коробки з наркотиками.

"Я сказав, що піду в поліцію. А вони: "Тоді попрощайся зі своєю сім'єю. Ти їх більше не побачиш", – згадував чоловік. Але йому не вдалося втекти, і його посадили на підвал. У полоні бранця змушували вербувати друзів з України, а на кожну відмову ламали кістки.

"На мої питання: "Ви хто?" – витягають посвідчення Федеральної служби контролю за наркообігом. Я зрозумів, що втрапив дуже серйозно. Тримають не у в'язниці, а в підвалі якомусь. Думки були одні – що буде далі. І що буде з мамою. Мені зламали щелепу, а потім я відключився. А прокинувся, зубів вже не вистачало", – розповів Андрій.

Рабство Ілюстрація

У поліції РФ його оформили тільки після двох тижнів тортур у підвалі. На його думку, наркокур'єрами українців у Росії роблять саме російські силовики. Повернувся Андрій в Україну тільки завдяки матері, яка постійно шукала його.

"Останні роки у нас було більше торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації, цьогоріч у нас трудова експлуатація вийшла на перше місце. Основні жертви – це чоловіки від 25 до 40 років. У них відбирають телефон, документи. Залякування відбувається, коли погрожують життю та твоїм рідним, дуже складно ухвалити рішення", – зазначили в МВС України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поліцейські Дніпропетровської та Одеської областей затримали двох підозрюваних у вербуванні людей у трудове рабство.

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