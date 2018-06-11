Українці загинули в моторошній ДТП в Угорщині: опубліковано фото

В Угорщині 11 червня загинули двоє українців в страшній аварії.

За даними Mukachevo.net, це сталося вранці, на автобані М-3 в районі міста Егер.

Вантажівка з українськими номерами зупинилася на смузі аварійної зупинки на швидкісному шосе. Імовірно, це сталося через поломку.

Водій та пасажир вийшли з кабіни, щоб оглянути транспорт. В результаті їх збив фургон з угорською реєстрацією. Чоловіки загинули на місці.

ДТП з українцями в Угорщині Mukachevo.net

За даними поліції, напрямок автобану на Мішкольц було перекрито. З'ясовуються обставини аварії.

ДТП з українцями в Угорщині Mukachevo.net

ДТП з українцями в Угорщині Mukachevo.net

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