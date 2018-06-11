УкрEngРус
Реєстрація
ГоловнаБлоги

Українці загинули в моторошній ДТП в Угорщині: опубліковано фото

1.8тЧитати новину російською

В Угорщині 11 червня загинули двоє українців в страшній аварії.

За даними Mukachevo.net, це сталося вранці, на автобані М-3 в районі міста Егер.

Вантажівка з українськими номерами зупинилася на смузі аварійної зупинки на швидкісному шосе. Імовірно, це сталося через поломку.

Водій та пасажир вийшли з кабіни, щоб оглянути транспорт. В результаті їх збив фургон з угорською реєстрацією. Чоловіки загинули на місці.

ДТП з українцями в Угорщині

Mukachevo.net

Новини
У Києві сталося потрійне ДТП з маршруткою: опубліковані фото і відео

За даними поліції, напрямок автобану на Мішкольц було перекрито. З'ясовуються обставини аварії.

ДТП з українцями в Угорщині

Mukachevo.net

ДТП з українцями в Угорщині

Mukachevo.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Запоріжжі сталася жахлива ДТП із сім'єю з дітьми, в якій загинули батьки.

Місце
Угорщина
Об'єкт
ДТП
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
5
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги