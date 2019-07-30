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Громадськість вимагає звільнити Вовка і Трубу: зареєстровано петицію

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Українці вимагають звільнити скандального директора Державного бюро розслідувань Роман Труба та голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.

Відповідна петиція з’явилась у вівторок, 30 липня, на сайті Офісу президента.

У ній йдеться про те, що громадськість здивована тим, що лідер країни Володимир Зеленський залишив поза увагою скандал з керівниками ДБР і ОАСК.

Труба і Вовк

Труба і Вовк

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"Просимо Вас звільнити директора Державного бюро розслідувань Романа Михайловича Трубу та голову Окружного адміністративного суду міста Києва Павла В'ячеславовича Вовка. Докладіть всіх можливих зусилль для того, що б справедливість тріумфувала!" – повідомляється в петиції.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Роман Труба
Місце
Україна
Тег
Державне Бюро Розслідувань
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Надежда Вера
Надежда Вера
Лица, как у деградировавших существ.
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