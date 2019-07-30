Громадськість вимагає звільнити Вовка і Трубу: зареєстровано петицію

Українці вимагають звільнити скандального директора Державного бюро розслідувань Роман Труба та голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.
Відповідна петиція з’явилась у вівторок, 30 липня, на сайті Офісу президента.
У ній йдеться про те, що громадськість здивована тим, що лідер країни Володимир Зеленський залишив поза увагою скандал з керівниками ДБР і ОАСК.
Труба і Вовк
"Просимо Вас звільнити директора Державного бюро розслідувань Романа Михайловича Трубу та голову Окружного адміністративного суду міста Києва Павла В'ячеславовича Вовка. Докладіть всіх можливих зусилль для того, що б справедливість тріумфувала!" – повідомляється в петиції.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
перший заступник голови Державного бюро розслідувань Ольга Варченко публічно заявила про те, що Труба порушує закон і узурпує владу.
Керуючий партнер Адвокатського об'єднання "Головань і партнери" Ігор Головань припустив, що ДБР розсекречує свої таємниці стороннім людям, а також, що бюро використовується в інтересах країни-арессора Росії і її агентів.
Пізніше партія "ЄС" вимагала від директора Труби припинити політичні переслідування.
Згодом Труба зізнався в "зливі" інформації з ДБР.
А Вовка звинуватили в тиску і втручанні у роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів, де він мав проходити профоцінювання.
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