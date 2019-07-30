Громадськість вимагає звільнити Вовка і Трубу: зареєстровано петицію

Українці вимагають звільнити скандального директора Державного бюро розслідувань Роман Труба та голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.

Відповідна петиція з’явилась у вівторок, 30 липня, на сайті Офісу президента.

У ній йдеться про те, що громадськість здивована тим, що лідер країни Володимир Зеленський залишив поза увагою скандал з керівниками ДБР і ОАСК.

Труба і Вовк

"Просимо Вас звільнити директора Державного бюро розслідувань Романа Михайловича Трубу та голову Окружного адміністративного суду міста Києва Павла В'ячеславовича Вовка. Докладіть всіх можливих зусилль для того, що б справедливість тріумфувала!" – повідомляється в петиції.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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