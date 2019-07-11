Українським морякам в Росії загрожує 6 років: батько військовополоненого розповів подробиці

Суд над українськими моряками-військовополоненими може відбутися в Росії наприкінці серпня. Кожному з 24-х в'язнів загрожує шестирічний вирок.
Про це розповів в ефірі ObozTV Віктор Сорока, батько військовополоненого Василя Сороки. Він зазначив, що Росія "плювати хотіла" і на резолюції ПАРЄ і ОБСЄ, і на рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права.
"Вчора (9 липня. – Ред.) вони останньому нашему моряку, Артеменку Андрію, пред'явили звинувачення за статтею "порушення державного кордону групою осіб". За цією статтею вони готують своє судилище. Хлопці думають, що отримають приблизно по 6 років кожен", – передав Сорока.
"Росіяни поводяться як пірати, як агресори. Росія "цар-бог", вона на все плювала: і на світовий порядок, і на норми міжнародного права... Думаю, Путін не відпустить хлопців, поки не засудить", – додав він.
Батько моряка очікує, що суд відбудеться наприкінці серпня і українців засудять до шести років ув'язнення. Але після цього Путін може їх "помилувати".
"Сподіваюся, що США і Великобританія дотиснуть. І після того, як хлопці отримають вирок, Путін під будь-яким мотивом їх помилує або обміняє... Все-таки, він має це зробити до G7 (саміт відбудеться 24-26 серпня. – Ред.), йому треба на G7 гарно виглядати", – припустив він.
За словами Сороки, вже на третій день після захоплення моряків він отримав інформацію про те, що їх не відпустять до виборів в Україні.
"Тобто вже тоді Росія вирішила їх використати в своїй геополітичній грі і в тиску на Україну", – переконаний він.
"Нам все одно, хто їх поверне – Медведчук, Папа Римський... Батьки хочуть бачити своїх дітей вдома. Але я думаю, зараз це навіть Медведчуку не під силу", – резюмував Сорока.
Раніше адвокат українських моряків-військовополонених Микола Полозов розповів ObozTV, що якщо Росія не звільнить їх за 1-1,5 місяці (до осені), то справа може дійти до Генеральної асамблеї ООН. Полозов не виключив, що західні країни можуть запровадити проти РФ новий, посилений пакет санкцій.
Полонені українські моряки
twitter.com/nikolai_polozov
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 листопада 2018 року біля Керченської протоки корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.
У полон потрапили 24 члени екіпажу, при цьому троє моряків дістали поранення. Зараз вони перебувають в московській в'язниці: їх судять за "незаконний перетин державного кордону Росії".
Україна звернулася до Міжнародного трибуналу ООН з морського права, щоб довести незаконність дій РФ.
25 травня трибунал постановив негайно звільнити всіх українців і три захоплених кораблі.
Але прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не збирається звільняти моряків і його позиція залишиться незмінною до рішення суду в Росії.
Московський міський суд відмовився виконувати вимоги Міжнародного трибуналу ООН і залишив моряків під вартою. На початку липня слідство висунуло їм остаточні звинувачення.
Міністр закордонних справ Павло Клімкін висловив упевненість, що Росія звільнить українців "найближчим часом", просто Володимир Путін спробує отримати за це якомога більше політичних преференцій.
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