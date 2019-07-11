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Українським морякам в Росії загрожує 6 років: батько військовополоненого розповів подробиці

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Суд над українськими моряками-військовополоненими може відбутися в Росії наприкінці серпня. Кожному з 24-х в'язнів загрожує шестирічний вирок.

Про це розповів в ефірі ObozTV Віктор Сорока, батько військовополоненого Василя Сороки. Він зазначив, що Росія "плювати хотіла" і на резолюції ПАРЄ і ОБСЄ, і на рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права.

"Вчора (9 липня. – Ред.) вони останньому нашему моряку, Артеменку Андрію, пред'явили звинувачення за статтею "порушення державного кордону групою осіб". За цією статтею вони готують своє судилище. Хлопці думають, що отримають приблизно по 6 років кожен", – передав Сорока.

"Росіяни поводяться як пірати, як агресори. Росія "цар-бог", вона на все плювала: і на світовий порядок, і на норми міжнародного права... Думаю, Путін не відпустить хлопців, поки не засудить", – додав він.

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Батько моряка очікує, що суд відбудеться наприкінці серпня і українців засудять до шести років ув'язнення. Але після цього Путін може їх "помилувати".

"Сподіваюся, що США і Великобританія дотиснуть. І після того, як хлопці отримають вирок, Путін під будь-яким мотивом їх помилує або обміняє... Все-таки, він має це зробити до G7 (саміт відбудеться 24-26 серпня. – Ред.), йому треба на G7 гарно виглядати", – припустив він.

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За словами Сороки, вже на третій день після захоплення моряків він отримав інформацію про те, що їх не відпустять до виборів в Україні.

"Тобто вже тоді Росія вирішила їх використати в своїй геополітичній грі і в тиску на Україну", – переконаний він.

"Нам все одно, хто їх поверне – Медведчук, Папа Римський... Батьки хочуть бачити своїх дітей вдома. Але я думаю, зараз це навіть Медведчуку не під силу", – резюмував Сорока.

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Раніше адвокат українських моряків-військовополонених Микола Полозов розповів ObozTV, що якщо Росія не звільнить їх за 1-1,5 місяці (до осені), то справа може дійти до Генеральної асамблеї ООН. Полозов не виключив, що західні країни можуть запровадити проти РФ новий, посилений пакет санкцій.

Полонені українські моряки

Полонені українські моряки

twitter.com/nikolai_polozov

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Теми
Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особа
Віктор Сорока
Місце
Росія
Теги
полонені моряки військовополонені Росія
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