Українським морякам в Росії загрожує 6 років: батько військовополоненого розповів подробиці

Суд над українськими моряками-військовополоненими може відбутися в Росії наприкінці серпня. Кожному з 24-х в'язнів загрожує шестирічний вирок.

Про це розповів в ефірі ObozTV Віктор Сорока, батько військовополоненого Василя Сороки. Він зазначив, що Росія "плювати хотіла" і на резолюції ПАРЄ і ОБСЄ, і на рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права.

"Вчора (9 липня. – Ред.) вони останньому нашему моряку, Артеменку Андрію, пред'явили звинувачення за статтею "порушення державного кордону групою осіб". За цією статтею вони готують своє судилище. Хлопці думають, що отримають приблизно по 6 років кожен", – передав Сорока.

"Росіяни поводяться як пірати, як агресори. Росія "цар-бог", вона на все плювала: і на світовий порядок, і на норми міжнародного права... Думаю, Путін не відпустить хлопців, поки не засудить", – додав він.

Батько моряка очікує, що суд відбудеться наприкінці серпня і українців засудять до шести років ув'язнення. Але після цього Путін може їх "помилувати".

"Сподіваюся, що США і Великобританія дотиснуть. І після того, як хлопці отримають вирок, Путін під будь-яким мотивом їх помилує або обміняє... Все-таки, він має це зробити до G7 (саміт відбудеться 24-26 серпня. – Ред.), йому треба на G7 гарно виглядати", – припустив він.

За словами Сороки, вже на третій день після захоплення моряків він отримав інформацію про те, що їх не відпустять до виборів в Україні.

"Тобто вже тоді Росія вирішила їх використати в своїй геополітичній грі і в тиску на Україну", – переконаний він.

"Нам все одно, хто їх поверне – Медведчук, Папа Римський... Батьки хочуть бачити своїх дітей вдома. Але я думаю, зараз це навіть Медведчуку не під силу", – резюмував Сорока.

Раніше адвокат українських моряків-військовополонених Микола Полозов розповів ObozTV, що якщо Росія не звільнить їх за 1-1,5 місяці (до осені), то справа може дійти до Генеральної асамблеї ООН. Полозов не виключив, що західні країни можуть запровадити проти РФ новий, посилений пакет санкцій.

Полонені українські моряки twitter.com/nikolai_polozov

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!