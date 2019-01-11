Український журналіст розбився в ДТП у Польщі: перші подробиці

У Польщі в ДТП розбився відомий український журналіст Роман Кисіль.

Разом із ним в аварії загинула його мати. Аварія сталася у місті Ілжа Мазовецького воєводства, повідомляє "Укрінформ".

Крім 37-річного журналіста і його 60-річної матері в авто на момент аварії була його дружина, також журналіст і дитина. Жінку доправили у реанімаційне відділенні лікарні в Радомі. Однорічна дитина майже не постраждала і перебуває в задовільному стані на обстеженні в лікарні.

За попередніми даними поліції, ДТП сталася внаслідок лобового зіткнення легкового автомобіля марки Toyota, в якому перебувала сім'я журналіста, з вантажівкою марки Iveco. За інформацією поліції, обидва водії були тверезими. Водій вантажівки в аварії не постраждав.

Перший секретар — керівник консульського відділу посольства України у Польщі Світлана Щур повідомила, що наразі вирішується питання про транспортування дружини Кисіля в іншу лікарню, ближче до Варшави, або в саму Варшаву.

"Родині надано допомогу. Будь-яка допомога надається зараз", — повідомила дипломат.

Загиблий Роман Кисіль був кореспондентом інформаційного агентства УНІАН.

Роман Кисіль Comments.UA

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Польщі в масштабному ДТП поранено вісім українців.

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