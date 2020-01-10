Іран, імовірно, випадково збив український пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії МАУ двома ракетами російського виробництва, а не однією, як повідомлялося раніше.

Таке припущення зробило CNN із посиланням на американських чиновників. Теорія базується на аналізі інформації із супутників, радіолокаційних та електронних даних, що їх регулярно збирають військові та розвідка США.

Американці вважають, що в лайнер влучили цілком випадково. А офіційний представник США, причетний до розвідки, заявив, що судно було збите двома російськими ракетами SA-15.

Український літак у Ірані збили двома російськими ракетами – CNN

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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