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10 січня • оновлено в 10:33
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Український літак у Ірані збили двома російськими ракетами – CNN

8.5т
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Іран, імовірно, випадково збив український пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії МАУ двома ракетами російського виробництва, а не однією, як повідомлялося раніше.

Таке припущення зробило CNN із посиланням на американських чиновників. Теорія базується на аналізі інформації із супутників, радіолокаційних та електронних даних, що їх регулярно збирають військові та розвідка США.

Американці вважають, що в лайнер влучили цілком випадково. А офіційний представник США, причетний до розвідки, заявив, що судно було збите двома російськими ракетами SA-15.

Український літак у Ірані збили двома російськими ракетами – CNN

Український літак у Ірані збили двома російськими ракетами – CNN

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Яра Дорош
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран
Тег
МАУ
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Марченко Юра
Марченко Юра
У русских нет ракет которые попадают только из фанеры картона и гумаги и танки надувные из резины
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Бондаоенко Виктор
Бондаоенко Виктор
Скорее всего украинские ракеты, но укровата правду не скажет.
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Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
Какие русские ракеты? Надувные муляжи? Об этом знает каждый свинопас.
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