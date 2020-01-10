Іран, імовірно, випадково збив український пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії МАУ двома ракетами російського виробництва, а не однією, як повідомлялося раніше.
Таке припущення зробило CNN із посиланням на американських чиновників. Теорія базується на аналізі інформації із супутників, радіолокаційних та електронних даних, що їх регулярно збирають військові та розвідка США.
Американці вважають, що в лайнер влучили цілком випадково. А офіційний представник США, причетний до розвідки, заявив, що судно було збите двома російськими ракетами SA-15.
Український літак у Ірані збили двома російськими ракетами – CNN
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, 8 січня розбився невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
З'явилися перші фото лайнера, що розбився. Також опубліковано відео з місця аварії.
ЗМІ повідомили, що всі пасажири й члени екіпажу загинули. Рятувальники не виявили слідів тих, хто вижив, на місці катастрофи.
Внаслідок катастрофи літака Boeing 737 загинули 11 українців. У мережі показали їхні імена.
У посольстві України в Ірані попередньо заявили, що версія теракту або ракетної атаки як причини катастрофи літака авіакомпанії МАУ виключається. Причиною назвали займання двигуна.
Рятувальники виявили "чорний ящик" українського літака Boeing 737, який розбився. Пізніше Іран надав Україні й США попередню доповідь про катастрофу.
Президент США Дональд Трамп висловив сумніви в тому, що Boeing 737 компанії МАУ зазнав аварії через механічні несправності. Він зазначив: у нього "є підозри", ніби аварія з Boeing "могла бути чиєюсь помилкою". Втім, згодом держсекретар США Майк Помпео заявив, що причиною катастрофи могла бути технічна несправність.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" був збитий іранською ракетою.
У РНБО України заявили, що серед можливих версій причин аварії літака МАУ в Тегерані буде розглянута й атака зенітною ракетою російського ЗРК "Тор".
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