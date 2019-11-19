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19 листопада • оновлено в 22:05
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Українські військові збили безпілотник окупантів з вибухівкою: фотофакт

5.6т
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У вівторок, 19 листопада, бійці Збройних сил України на Донбасі збили безпілотник ворога з вибухівкою, який здійснював політ над позиціями наших підрозділів для уточнення системи оборони та викриття системи вогню.

При падінні на нежилому подвір'ї БПЛА здетонував, повідомляє пресслужба Операції об'єднаних сил на Донбасі у Facebook.

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Безпілотник збили на Горлівському напрямку, завдяки злагодженим діям спостерігачів та розрахункам чергових вогневих засобів. Те, що при падінні БПЛА вибухнув, може свідчити про небезпечний вантаж, яким ворог намагався уразити українських військових.

На Донбасі ЗСУ збили безпілотник ворога

На Донбасі ЗСУ збили безпілотник ворога

Facebook ООС

ЗСУ передали залишки збитого безпілотника фахівцям спеціальних підрозділів для вивчення та ідентифікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно російські війська підло атакували українські позиції у села Сизе, яке знаходиться недалеко від Луганська. У цьому селі раніше бої не велися.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна Донецьк
Тег
Донбас
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