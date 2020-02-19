Українські моряки почали масово зникати з суден: що відбувається

За останні два тижні відразу троє українців зникли з суден, їх сім'ї не можуть отримати ніякої інформації про те, що сталося.

Як передає ТСН, спочатку 41-річний Денис Литвиненко зник поблизу берегів США. Його колишня дружина Наталя розповідає, що чоловіка вже місяць немає ніякої інформації. Причому, судновласник сухо повідомляє, що той нібито не вийшов на роботу і раптово зник із власної каюти, посеред океану.

"Нам кажуть, що з нами зв'яжуться, нададуть інформацію найближчим часом. Але, на жаль, на листи, які мама Дениса відправляла, ніхто не відповідає", – поскаржилася вона.

Денис Литвиненко Скріншот з відео

Пізніше така ж історія трапилася і з 36-річним Євгеном Масленниковим. Він зник на переході судна GREEN ITALIA з Еквадору в Панаму.

Євген Масленников

Потім, 8 лютого, в нейтральних водах Перської затоки на шляху до Ірану зник ще один моряк - 32-річний Олександр Горяєв (судно "Вікторія").

Олександр Горяєв Скріншот з відео

У МЗС України запевнили, що ці справи знаходяться на особливому контролі, але інформації про зниклих все одно не додалося.

Як пояснив правозахисник, найчастіше моряки зникають внаслідок конфлікту екіпажу на борту, або нещасного випадку, коли людина потрапляє за борт. В результаті, судновласнику не вигідно афішувати подію на судні, тому пошуки проводять формально.

Півроку моряків, зниклих із суден у відкритому морі, будуть вважати "зниклими безвісти". Якщо за цей час їх не знайдуть живими, сім'ї отримають страховку – від 50 до 300 тисяч доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії вирішили призупинити попереднє слідство у справі військових українських моряків, яких у вересні 2019 року звільнили з полону.

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