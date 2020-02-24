Українські військові кораблі провели успішні артилерійські стрільби в Азовському морі, чим спричинили паніку у ФСБ Росії.

Як повідомляє "Армія Inform", у навчаннях були задіяні малі броньовані артилерійські катери "Кременчук" і "Лубни", а також корабель спеціального забезпечення "Онікс" зі складу Морської охорони Державної прикордонної служби України.

Зазначимо, що МБАК "Кременчук" і "Лубни" – це нові бронекатери типу "Гюрза-М", спущені на воду тільки восени 2018 року. Екіпажі суден мають досвід морських артилерійських стрільб, проте цього разу завдання ускладнилося штормом в Азовському морі.

Стрільби катерів ВМС в Азовському морі "Армія Inform"

Стрільби катерів ВМС в Азовському морі "Армія Inform"

Стрільби катерів ВМС в Азовському морі "Армія Inform"

Незважаючи на погодні умови, моряки виконали завдання на "відмінно", влучивши з гармат ЗТМ-1 калібру 30 мм всі цілі. Відстань до мішеней становила приблизно 1 км.

На маневри українських бронекатерів одразу відреагували судна ФСБ. Вони вийшли на зв'язок, запросивши координати й нагадавши українським військовим про "особливий статус проходження Керченської протоки" і необхідність попередження про наміри щодо здійснення цього.

Втім, це не завадило катерній групі ВМС з кораблем ДПСУ успішно закінчити денні та нічні стрільби. Після влучання в усі цілі українські кораблі повернулися в порт.

Стрільби катерів ВМС в Азовському морі "Армія Inform"

Стрільби катерів ВМС в Азовському морі "Армія Inform"

Стрільби катерів ВМС в Азовському морі "Армія Inform"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

23 лютого американський військовий корабель УРО "Росс" зайшов у Чорне море. Він вирушив туди для підтримки безпеки в регіоні.

У Росії різко відреагували на візит американського ракетного есмінця USS Ross (DDG 71) в Чорне море. Так, сили й засоби Чорноморського флоту РФ одразу приступили до стеження за діями ескадреного міноносця з керованою ракетною зброєю.

А в нелегітимній Держдумі заявили, що такий крок з боку ВМС США нібито є фактором дестабілізації в Чорноморському регіоні.

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