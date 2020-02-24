Головна Новини
24 лютого • оновлено в 17:35
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Українські кораблі налякали Росію стрільбами в Азовському морі

3.6т
Читати матеріал російською

Українські військові кораблі провели успішні артилерійські стрільби в Азовському морі, чим спричинили паніку у ФСБ Росії.

Як повідомляє "Армія Inform", у навчаннях були задіяні малі броньовані артилерійські катери "Кременчук" і "Лубни", а також корабель спеціального забезпечення "Онікс" зі складу Морської охорони Державної прикордонної служби України.

Зазначимо, що МБАК "Кременчук" і "Лубни" – це нові бронекатери типу "Гюрза-М", спущені на воду тільки восени 2018 року. Екіпажі суден мають досвід морських артилерійських стрільб, проте цього разу завдання ускладнилося штормом в Азовському морі.

Стрільби катерів ВМС в Азовському морі

Стрільби катерів ВМС в Азовському морі

"Армія Inform"

Стрільби катерів ВМС в Азовському морі

Стрільби катерів ВМС в Азовському морі

"Армія Inform"

Стрільби катерів ВМС в Азовському морі

Стрільби катерів ВМС в Азовському морі

"Армія Inform"

Незважаючи на погодні умови, моряки виконали завдання на "відмінно", влучивши з гармат ЗТМ-1 калібру 30 мм всі цілі. Відстань до мішеней становила приблизно 1 км.

На маневри українських бронекатерів одразу відреагували судна ФСБ. Вони вийшли на зв'язок, запросивши координати й нагадавши українським військовим про "особливий статус проходження Керченської протоки" і необхідність попередження про наміри щодо здійснення цього.

Втім, це не завадило катерній групі ВМС з кораблем ДПСУ успішно закінчити денні та нічні стрільби. Після влучання в усі цілі українські кораблі повернулися в порт.

Стрільби катерів ВМС в Азовському морі

Стрільби катерів ВМС в Азовському морі

"Армія Inform"

Стрільби катерів ВМС в Азовському морі

Стрільби катерів ВМС в Азовському морі

"Армія Inform"

Стрільби катерів ВМС в Азовському морі

Стрільби катерів ВМС в Азовському морі

"Армія Inform"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 23 лютого американський військовий корабель УРО "Росс" зайшов у Чорне море. Він вирушив туди для підтримки безпеки в регіоні.

  • У Росії різко відреагували на візит американського ракетного есмінця USS Ross (DDG 71) в Чорне море. Так, сили й засоби Чорноморського флоту РФ одразу приступили до стеження за діями ескадреного міноносця з керованою ракетною зброєю.

  • А в нелегітимній Держдумі заявили, що такий крок з боку ВМС США нібито є фактором дестабілізації в Чорноморському регіоні.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Загострення в Азовському морі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Загострення в Азовському морі
Місце
Україна
Теги
Азовське море ВМС
Поділитися у Facebook
13
Коментарі
61
83
Смішно
6
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Ху я ,белка у жопоголовых!!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
ttt ta
ttt ta
А прошлые два унитазаносца так и стоят у берега, как Зе обещал?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Украинцы, а вот вам за такие заголовки стыдно или уже нет? Я в Латвии живу, мне и то стыдно
Показать комментарий полностью
Ответить
6
0
Nemo Александр
Nemo Александр
Кристина Стефанова, мадам, я уже писал здесь, но для вас повторюсь. Эти заголовки пишут для привлечения внимания запоребриковой публики. И, как видите, эта публика вся здесь. Не поленитесь и подсчитайте количество комментов от московитов и украинцев. Вывод очевиден!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги