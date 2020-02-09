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10 лютого • оновлено в 07:57
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"Хочемо додому!" Українські "дружини ІДІЛу" попросили врятувати їх із полону

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Українські дружини бойовиків "ІДІЛ", які знаходяться в таборі "Аль-Хол" на північному сході Сирії, попросили повернути їх із дітьми в Україну.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН. Загалом у таборі живе 21 українка і 54 дитини (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Як зазначив журналіст, умови в "Аль-Холі" дуже погані: там немає шкіл, не вистачає елементарних ліків і води. За рік у таборі загинуло понад 400 неповнолітніх.

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Після розгрому Ісламської держави туди відправили сім'ї бойовиків, і в "Аль-Холі" проживає близько 70 тисяч осіб.

Українські "дружини ІДІЛу" попросилися на батьківщину

Українські "дружини ІДІЛу" попросилися на батьківщину

Колаж

"Хочемо додому. Заберіть нас додому", – сказали українки кореспонденту ТСН. Він поспілкувався з жінками з Кременчука, Луганська, Черкас, Харкова.

"Просто довірилася чоловіку. Напевно, всі подумають, що це банально: що не знала куди. Але я чесно не знала, куди я їду", – сказала Оксана Бєлкіна, так звана дружина ІДІЛу.

"Ми хочемо повернутися додому, на батьківщину, і ми не загроза суспільству", – стверджує вона.

Як писав OBOZREVATEL, у листопаді 2019 року в Житомирі затримали громадянина Росії, який є керівником однієї групи терористичної організації ІГІЛ.

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Читайте всі новини по темі "українці за кордоном" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Теми
українці за кордоном Конфлікт в Сирії
Місце
Сирія
Теги
видео ІДІЛ світовий тероризм
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Предатель он и Африке предатель. Захотели быть Роксоланами - будьте.
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Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
Х0х0лы смешны с мовою только переходят границу и сразу на русский язык .ницой дремлет.
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