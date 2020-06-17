Українські блогери в ТКГ токсичні – експерт

Залучення до складу Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську українських громадських діячів має подвійний ефект.

Таку думку в ефірі ObozTV висловила експертка з міжнародних питань Юлія Осмоловська. "Позитивний у тому, що ми нівелювали аргументи російської сторони, що у нас є представники так званих тимчасово окупованих територій. Однак ці особистості, всупереч їх яскравій патріотичній позиції, є токсичними для переговорів", – сказала вона.

Як пояснила експертка, учасники переговорів повинні бути людьми нейтральними, у яких відсутня "персональна історія образ та епатажних висловлювань".

"Це може налаштовувати опонентів на неприйняття, на неможливість діалогу. Яке завдання насамперед у переговірників? Щоб за столом переговорів створювалася атмосфера довіри", – зауважила вона.

Осмоловська припустила, що налагодити ефективний діалог у нинішньому складі ТКГ не вдасться. "Не буде конструктиву. Сторони не демонструватимуть бажання домовлятися".

Як повідомляв OBOZREVATEL, уперше за останні 5 років переговорів щодо нормалізації конфлікту на Донбасі до складу ТКГ увійшли не російські призначенці, а проукраїнські активісти, які вимушено виїхали з окупованих територій у 2014 році.