Українське військо деморалізують фейковими справами проти армійців, – генерал ЗСУ

Українських військовослужбовців деморалізують шляхом порушення численних кримінальних справ стосовно співробітників МОУ, в яких незрозумілим залишається як склад злочину, так і завдана шкода. Дискредитація армії в очах українського суспільства – частина гібридної війни, що ведеться проти України вже 6 років. Таку думку в інтерв’ю OBOZREVATEL висловив легендарний комбриг 95 ОАЕМБр, командувач Повітряно-десантних військ генерал-лейтенант Михайло Забродський.

Яскравим прикладом абсолютно безпідставного кримінального переслідування Забродський вважає дві кримінальні справи проти колишнього заступника міністра оборони, генерала Ігоря Павловського. Саме тому по одній з них, пов’язаній з постачанням до ЗСУ автомобільної техніки, Забродський виступив з ініціативою взяти Павловського на поруки.

"Я добре знайомий з генералом Павловським – і вважав це своїм обов’язком. Ознайомившись з суттю звинувачень, які йому закидаються, зокрема, з історією постачання автомобільної техніки до ЗСУ, я тільки укріпився у цій думці. Це мій обов’язок як військового товариша - підтримати його в даній ситуації. Якщо взяття на поруки могло стати можливим бар’єром для реалізації безглуздих звинувачень і якоїсь незрозумілої карної справи, для порушення якої, на мій погляд, нема підстав - я з готовністю цим скористався. І у жодному разі не жалкую про це", – зазначив Забродський.

За словами Забродського, звинувачення, висунуті по цій справі справжньому бойовому офіцеру, не мають під собою підстав, але суттєво підривають моральний дух особового складу ЗСУ, який бачить, як легко сьогодні в Україні будь-хто з її захисників може опинитися на лаві підсудних.

Ще більш дивним, на думку Забродського, є інше кримінальне провадження, фігурантом якого є генерал Павловський. Це провадження стосується закупівлі пального для ЗСУ у компанії "Трейд комодіті".

"Я не юрист, але з точки зору здорового глузду, маючи непогану освіту, я не можу зрозуміти, в чому суть цієї кримінальної справи. Посадова особа, що контролює процес закупівлі пального для воюючої армії, належним чином, дотримуючись всіх процедур і закону про закупівлі, проводить тендерні закупівлі, які проходять через ProZorro. Визначається переможець, який укладає контракт на постачання палива за найнижчою ціною. При чому, з компанією, яка на той момент отримала статус "Постачальника року" на ProZorro", - розповів Забродський.

За його словами, кримінальне провадження проти Павловського по цій справі було порушено за те, що заступник міністра оборони просто виконував свої обов’язки.

"Між датою проведення тендеру і моментом укладання контракту минуло декілька місяців, і внаслідок коливання цін на світовому ринку, ціна пального в Україні також змінилася… Після цього МОУ, за версією сторони звинувачення, уклало угоду про перегляд ціни, чим завдало державі збитків. Але ця процедура виписана в чинному законодавстві", - підкреслив Забродський.

Подив, на його думку, викликає і непослідовність слідчих НАБУ, які порушили цю справу, у визначенні розміру завданих державі збитків.

"Перша цифра збитків, яка була озвучена, якщо не помиляюсь, складала 195 млн грн. Хоча повністю в правовому полі всі рішення приймалися. Включно з рішенням про додаткову ціну. Все належним чином підтверджено. І навіть Верховний Суд 2019 року підтвердив обгрунтованість дій Павловського та фактично констатував відсутність події злочину, тоді справа втратила ключовий "доказ". Позиція НАБУ повністю незрозуміла у цій справі. Вони спочатку зменшили розмір "збитків" зі 150 млн грн до якогось мінімального рівня у 59 млн грн. Тобто, 91 млн перестав бути збитками", - підкреслив Забродський.

Крім того, як з’ясувалося пізніше, підстава, на якій було порушено кримінальну справу щодо закупівель пального у "Трейд комодіті", виявилася сфальшованою: справу порушили начебто за заявою народного депутата Тетяни Чорновол, яка заперечує, що взагалі зверталася до правоохоронних органів з приводу закупівлі пального для ЗСУ. А ціна бензину за угодами, укладеними між МОУ та "Трейд комодіті" після укладання додатковий угод була значно дешевшою за ціну, за якою закуповувалося в той період пальне для НАБУ.

"Було ініційовано перевірку державною аудиторською службою МОУ саме з цього питання. НАБУ від початку і до кінця керувала цією перевіркою, роблячи акцент на певних речах. Хоча насправді теж є ціла низка судових рішень про те, що перевірка призначена незаконно, проведена невірно і так далі. У справі з пальним незрозумілим залишається головне: з чого вона складається. Тому що людина зробила все правильно, керуючись державними інтересами – і нічим іншим", - підкреслив Забродський.

На його думку, одним з приводів для кримінального переслідування Павловського, є спроба окремих політичних діячів пропіаритися. Про це може свідчити хоча би те, що впродовж 3 років після гучного театралізованого затримання Павлоського, його жодного разу не викликали на допит.

Вкрай згубними для морального стану ЗСУ, на думку Забродського, є і кілька проваджень стосовно п’ятого президента України Петра Порошенка – зокрема,щодо наказу про контрнаступ українських військ на Донбасі у червні-серпні 2014 року.

"Це просто черговий елемент того безглуздого переліку звинувачень. Порошенку інкримінують перевищення повноважень і порушення обмежень із застосування Збройних Сил. АТО на той момент за доктринальними документами мала проводити СБУ та інші силові структури за сприяння ЗСУ. Але конфлікт на Донбасі дуже швидко показав, що основною силою є якраз ЗСУ.... Порошенку інкримінують те, що він як Верховний Головнокомандувач не мав права тоді застосовувати ЗСУ і тим більше – не мав права віддавати наказ про якийсь рух уперед, про те, щоби відбивати у противника свої населені пункти, елементи інфраструктури чи цілі райони", - розповів Забродський.

У канву умисного підриву морального духу ЗСУ шляхом порушення справ, що стосуються армії, на думку Забродського, є і переслідування очільника ГУ розвитку та супроводу матеріального забезпечення МОУ генерал-майора Дмитра Марченка. Йому інкримінували закупівлю великої партії неякісних бронежилетів. Коли справа почала сипатися – про неї просто "забули"

"Після того, як генерала Марченка було звільнено під заставу, його лише раз викликали на допит. І все. Більше не відбувається взагалі нічого, за винятком хіба того, що в черговий раз було підтверджено, що експертиза бронежилетів, яку проводили перед закупівлею, була проведена вірно. А та, що пізніше проводилася на замовлення ДБР, відбувалася із значними порушеннями", - підкреслив Забродський.

Він переконаний: усі зазначені епізоди є частиною гібридної війни проти України.

"У час гібридної війни комусь дуже хочеться, аби армія запам'яталась не героїчним захистом українських кордонів, не виконанням своєї конституційної функції, а карними справами… Можливо так і треба, якщо хтось хоче відновити подачу води в Крим та лякає країну інтервенцією російських військ, формуючи у громадян хибний висновок, що захищати країну нікому", - заявив легендарний командир ЗСУ.

Повний текст інтерв’ю з генерал-лейтенантом Михайлом Забродським можна прочитати тут і тут.