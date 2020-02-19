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19 лютого • оновлено в 20:15
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Юрій Мисягін
Юрій Мисягін
Заступник голови Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони і розвідки Всі статті автора

Украинская армия остановит Путина. Три причины

6.5т
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Украинская армия готова к отражению полномасштабного наступления на Донбассе, и вот почему. У нас есть три огромных преимущества.

Первое. Сегодня украинская армия не такая, какой она была в 2014 году. У нас достаточно мощные Вооруженные Силы, у нас большое количество военной техники, различных специальных военных средств и другого. Что-то закупает Министерство обороны, что-то передают союзники.

Второе. Вооруженные Силы Украины полностью контролируют всю линию фронта.

ВСУ остановят армию Путина

ВСУ остановят армию Путина

Поэтому любая провокация, любой масштабный конфликт, который может быть развязан со стороны вооруженных сил Российской Федерации и их пособников на Донбассе, будет адекватно встречен. Они встретят адекватный ответ со стороны Вооруженных Сил Украины.

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Третье и самое главное. У нас есть десятки тысяч человек, которые с 2014 по 2019 год воевали на востоке Украины и имеют прекрасный боевой опыт. Если, не дай бог, будут открытые боевые действия со стороны Российской Федерации, эти люди в большинстве своем добровольно станут "под ружье". Многим даже не надо будет звонить – они первыми придут в военкомат по месту жительства.

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Автор
Юрій Мисягін Юрій Мисягін
Теми
Війна на Донбасі Ексклюзив
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Збройні сили України
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Дудко Олег
Дудко Олег
Неуловимы Джо, назвал восемь пунктов, почему именно он абсолютно неуловимый. Правда один. самый важный почему то не назвал, но то такэ.
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Maxonin Igor
Maxonin Igor
А зачем России нападать?Мысягин держит рагулей в тонусе ,ну и отвлекает от жизни насущней.
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Лисак Віктор
Лисак Віктор
Среди всей этой московской дряни, что ту писала, скажу как оно есть. По последним данным украинские войська оставили какой-то опорный пункт. Т.е. отступили под натиском московского отребья. А теперь надо подумать, Если мы отступаем перед отребьем, то что будем делать, когда кремлевский недомерок бросит свои элитные подразделения. Как-то слова Мысягина на этом фоне выглядят ну совсем уж некорректно.
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