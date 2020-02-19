Украинская армия готова к отражению полномасштабного наступления на Донбассе, и вот почему. У нас есть три огромных преимущества.

Первое. Сегодня украинская армия не такая, какой она была в 2014 году. У нас достаточно мощные Вооруженные Силы, у нас большое количество военной техники, различных специальных военных средств и другого. Что-то закупает Министерство обороны, что-то передают союзники.

Второе. Вооруженные Силы Украины полностью контролируют всю линию фронта.

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Поэтому любая провокация, любой масштабный конфликт, который может быть развязан со стороны вооруженных сил Российской Федерации и их пособников на Донбассе, будет адекватно встречен. Они встретят адекватный ответ со стороны Вооруженных Сил Украины.

Третье и самое главное. У нас есть десятки тысяч человек, которые с 2014 по 2019 год воевали на востоке Украины и имеют прекрасный боевой опыт. Если, не дай бог, будут открытые боевые действия со стороны Российской Федерации, эти люди в большинстве своем добровольно станут "под ружье". Многим даже не надо будет звонить – они первыми придут в военкомат по месту жительства.

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