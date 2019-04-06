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Українська ракета влучила у ціль у Чорному морі: всі подробиці

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Комплекс крилатих ракет для ураження морських і берегових цілей "Нептун", подолавши відстань понад 250 км, успішно вразив ціль в акваторії Чорного моря, під час випробувань.

Уже у грудні 2019 року ця озброєння буде розташовано у підрозділах берегової оборони. Про це заявив президент України Петро Порошенко на зустрічі з військовослужбовцями ВМС України і членами сімей полонених моряків, коментуючи результати випробувань нового озброєння, повідомляє його прес-служба.

"Тільки що на полігоні, тут в Одеській області, відбулися успішні випробування нової крилатої ракети, яка здатна вести вогонь по морських цілях. Сьогодні (5 квітня – Ред.) випробовувався саме цей варіант спеціалізації. Він має збільшений радіус дії, збільшену бойову частину. І мені приємно вам повідомити, що випробування нової української крилатої ракети пройшли успішно. Ракета, подолавши відстань понад 250 км, успішно вразила ціль в акваторії Чорного моря", – розповів глава держави.

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Українська ракета влучила у ціль у Чорному морі: всі подробиці

Прес-служба Міноборони

У той же час він зазначив, що країна-агресор "дуже уважно стежила за випробуваннями, намагалася застосувати засоби радіоелектронної боротьби".

"І не дивлячись на всю протидію, випробування пройшли дуже успішно", – підкреслив Порошенко.

Українська ракета влучила у ціль у Чорному морі: всі подробиці

Прес-служба Міноборони

Українська ракета влучила у ціль у Чорному морі: всі подробиці

Прес-служба Міноборони

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні пройшли випробування нового модернізованого комплексу "Вільха-М", ракети якого вдвічі збільшили дальність ураження цілі.

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Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Тег
Міністерство оборони України
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Молодцы, украинцы, вы вооружаетесь с благой целью - дать отпор пУтинским головорезам и вернуть оккупированные территории под свой контроль. Думаю, что вместе с мировым сообществом вам по силам одолеть кремлевского кровавого узурпатора.
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
Петруха - повелитель всех украинских ракет. Теперь на стадионе оппоненту нечем будет крыть! А новая ракета хоть МОЩНАЯ была? Или МОЩНЕЙШАЯ? Это надо уточнять.
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Birxoff Oliver
Birxoff Oliver
вы придуравошные, нахера дельфинов пугаете? алкаша спасайте. а не ракеты запускайте, ослы конченные.
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