Українська ракета влучила у ціль у Чорному морі: всі подробиці

Комплекс крилатих ракет для ураження морських і берегових цілей "Нептун", подолавши відстань понад 250 км, успішно вразив ціль в акваторії Чорного моря, під час випробувань.

Уже у грудні 2019 року ця озброєння буде розташовано у підрозділах берегової оборони. Про це заявив президент України Петро Порошенко на зустрічі з військовослужбовцями ВМС України і членами сімей полонених моряків, коментуючи результати випробувань нового озброєння, повідомляє його прес-служба.

"Тільки що на полігоні, тут в Одеській області, відбулися успішні випробування нової крилатої ракети, яка здатна вести вогонь по морських цілях. Сьогодні (5 квітня – Ред.) випробовувався саме цей варіант спеціалізації. Він має збільшений радіус дії, збільшену бойову частину. І мені приємно вам повідомити, що випробування нової української крилатої ракети пройшли успішно. Ракета, подолавши відстань понад 250 км, успішно вразила ціль в акваторії Чорного моря", – розповів глава держави.

Прес-служба Міноборони

У той же час він зазначив, що країна-агресор "дуже уважно стежила за випробуваннями, намагалася застосувати засоби радіоелектронної боротьби".

"І не дивлячись на всю протидію, випробування пройшли дуже успішно", – підкреслив Порошенко.

Прес-служба Міноборони

Прес-служба Міноборони

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні пройшли випробування нового модернізованого комплексу "Вільха-М", ракети якого вдвічі збільшили дальність ураження цілі.

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