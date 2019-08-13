В Івано-Франківську біля нічного клубу "Ельдорадо" трапилася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю п'яти автомобілів. Винуватицею аварії, за інформацією журналістів, стала модель Влада Твардовська.

Близької третьої години ночі 12 серпня 20-літня водійка кросовера BMW не впоралася з керуванням і наїхала на острівець безпеки, після чого машина "влетіла" на парковку нічного клубу, пошкодивши чотири припарковані автомобілі. Про це йдеться на сторінці патрульної поліції Івано-Франківської області (щоб переглянути фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

ДТП в Івано-Франківську Колаж

Як додає "Галицький кореспондент", механічних ушкоджень зазнали “Кіа Спортедж”, “Хонда GRF”, “Нісан Кашкай” та “Хонда Сівік”.

На місце пригоди прибула слідчо-оперативна група для встановлення обставин справи і швидка медична допомога. Власника “Нісана” 1987 року народження госпіталізували з підозрою на перелом гомілки.

Водій Ніссана госпіталізований

Видання "Фіртка" з посиланням на власні джерела пише, що за кермом BMW, яка влаштувала резонансну ДТП, могла бути модель Влада Твардовська.

За кермом BMW могла бути модель Влада Твардовська Фіртка

Дівчина навчається у Прикарпатському національному університеті. Минулого року вона брала участь у конкурсі краси та моди "Star Face of the season s's 2018" і стала обличчям бренду "Калуський бровар".

За кермом BMW могла бути модель Влада Твардовська Фіртка

Станом на 09:00 вівторка, 13 серпня, дівчина не прокоментувала ситуацію.

Водійка BMW розтрощила п'ять авто в Івано-Франківську

ДТП трапилася на парковці нічного клубу Ельдорадо

ДТП трапилася на парковці нічного клубу Ельдорадо

За словами правоохоронців, дівчина не була у стані сп'яніння, що згодом підтвердили у медичній установі. Зараз з'ясовується, з якою швидкістю рухалася водійка.

ДТП трапилася вночі 12 серпня

В Івано-Франківську відбулася масштабна ДТП

В Івано-Франківську відбулася масштабна ДТП

В Івано-Франківську відбулася масштабна ДТП

В Івано-Франківську відбулася масштабна ДТП Фіртка

В Івано-Франківську відбулася масштабна ДТП Фіртка

В Івано-Франківську відбулася масштабна ДТП Фіртка

В Івано-Франківську відбулася масштабна ДТП Фіртка

В Івано-Франківську відбулася масштабна ДТП Патрульна поліція Івано-Франківської області

В Івано-Франківську відбулася масштабна ДТП Патрульна поліція Івано-Франківської області

Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні 21-річна мажорка влаштувала страшну ДТП на Закарпатті. Жінка не впоралася з керуванням, виїхала на зустрічну смугу, де допустила зіткнення з автомобілем Ford Focus під керуванням 32-річного ужгородця.

Нагадаємо, всього за сім місяців цього року в Україні у ДТП загинуло 1 688 осіб і майже 17 тисяч отримали травми. Жахливу статистику і подробиці аварій читайте тут.

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