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Українська модель на BMW розтрощила п'ять авто: всі подробиці, фото і відео

8.3т Читати матеріал російською

В Івано-Франківську біля нічного клубу "Ельдорадо" трапилася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю п'яти автомобілів. Винуватицею аварії, за інформацією журналістів, стала модель Влада Твардовська.

Близької третьої години ночі 12 серпня 20-літня водійка кросовера BMW не впоралася з керуванням і наїхала на острівець безпеки, після чого машина "влетіла" на парковку нічного клубу, пошкодивши чотири припарковані автомобілі. Про це йдеться на сторінці патрульної поліції Івано-Франківської області (щоб переглянути фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

ДТП в Івано-Франківську

ДТП в Івано-Франківську

Колаж

Як додає "Галицький кореспондент", механічних ушкоджень зазнали “Кіа Спортедж”, “Хонда GRF”, “Нісан Кашкай” та “Хонда Сівік”.

На місце пригоди прибула слідчо-оперативна група для встановлення обставин справи і швидка медична допомога. Власника “Нісана” 1987 року народження госпіталізували з підозрою на перелом гомілки.

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Водій Ніссана госпіталізований

Водій Ніссана госпіталізований

Видання "Фіртка" з посиланням на власні джерела пише, що за кермом BMW, яка влаштувала резонансну ДТП, могла бути модель Влада Твардовська.

За кермом BMW могла бути модель Влада Твардовська

За кермом BMW могла бути модель Влада Твардовська

Фіртка

Дівчина навчається у Прикарпатському національному університеті. Минулого року вона брала участь у конкурсі краси та моди "Star Face of the season s's 2018" і стала обличчям бренду "Калуський бровар".

За кермом BMW могла бути модель Влада Твардовська

За кермом BMW могла бути модель Влада Твардовська

Фіртка

Станом на 09:00 вівторка, 13 серпня, дівчина не прокоментувала ситуацію.

Водійка BMW розтрощила п'ять авто в Івано-Франківську

Водійка BMW розтрощила п'ять авто в Івано-Франківську

ДТП трапилася на парковці нічного клубу Ельдорадо

ДТП трапилася на парковці нічного клубу Ельдорадо

ДТП трапилася на парковці нічного клубу Ельдорадо

ДТП трапилася на парковці нічного клубу Ельдорадо

За словами правоохоронців, дівчина не була у стані сп'яніння, що згодом підтвердили у медичній установі. Зараз з'ясовується, з якою швидкістю рухалася водійка.

ДТП трапилася вночі 12 серпня

ДТП трапилася вночі 12 серпня

В Івано-Франківську відбулася масштабна ДТП

В Івано-Франківську відбулася масштабна ДТП

В Івано-Франківську відбулася масштабна ДТП

В Івано-Франківську відбулася масштабна ДТП

В Івано-Франківську відбулася масштабна ДТП

В Івано-Франківську відбулася масштабна ДТП

В Івано-Франківську відбулася масштабна ДТП

В Івано-Франківську відбулася масштабна ДТП

Фіртка

В Івано-Франківську відбулася масштабна ДТП

В Івано-Франківську відбулася масштабна ДТП

Фіртка

В Івано-Франківську відбулася масштабна ДТП

В Івано-Франківську відбулася масштабна ДТП

Фіртка

В Івано-Франківську відбулася масштабна ДТП

В Івано-Франківську відбулася масштабна ДТП

Фіртка

В Івано-Франківську відбулася масштабна ДТП

В Івано-Франківську відбулася масштабна ДТП

Патрульна поліція Івано-Франківської області

В Івано-Франківську відбулася масштабна ДТП

В Івано-Франківську відбулася масштабна ДТП

Патрульна поліція Івано-Франківської області

Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні 21-річна мажорка влаштувала страшну ДТП на Закарпатті. Жінка не впоралася з керуванням, виїхала на зустрічну смугу, де допустила зіткнення з автомобілем Ford Focus під керуванням 32-річного ужгородця.

Нагадаємо, всього за сім місяців цього року в Україні у ДТП загинуло 1 688 осіб і майже 17 тисяч отримали травми. Жахливу статистику і подробиці аварій читайте тут.

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Місце
Україна Івано-Франківськ
Тег
ДТП
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Махно Володимир
Махно Володимир
вот тварь безрукая и безмозглая! с ее куриными мозгами нужно водить самокат!
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филипп филипыч
филипп филипыч
что за слово "растрощила"? разбила?
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Вперёд Смотрящий
Вперёд Смотрящий
Лицо бренда "Калушский пивовар"? Хорошая реклама.
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