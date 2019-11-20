Україною, схоже, керує організоване ОЗУ. У народі – "Слуга народу"

У мережі опублікували записи розмов глави Державного бюро розслідувань Романа Труби у своєму кабінеті, де він особисто обговорював кримінальні справи стосовно топчиновників із главою Офісу президента Андрієм Богданом і Генеральним прокурором Русланом Рябошапкою.
Опублікували записи в анонімному Telegram-каналі "Трубу прорвало". Як пише на своїй Facebook-сторінці журналіст Юрій Бутусов, аудіозаписи стосуються відразу кількох важливих епізодів:
Роман Труба за дзвінком і смсками від генерального прокурора Руслана Рябошапки і глави Офісу президента Андрія Богдана дає команди і призупиняє на час візиту місії МВФ обшуки у Дніпровській міськраді, Приватбанку та НБУ.
Справи проти Порошенка, які веде ДБР, керуються ОП і контролюються особисто Богданом.
19 вересня, за словами Труби, президент дав йому завдання щодо порушення справ щодо конкретних державних структур і галузей, тоді він працюватиме після 31 грудня.
Директор НАБУ Артем Ситник телефонує Трубі і повідомляє, що на скандальних записах розмов у кабінеті судді Вовка фігурують заступники Труби.
Проєкт підозри колишній в.о. міністра охорони здоров'я Уляні Супрун Труба, за його словами, возив особисто президенту.
Глава компанії-виробника спальних мішків для Міноборони Михайло Немирівський обговорював із Трубою хід розслідування щодо закупівель в армії, щоб уникнути свого втрапляння у скандал.
Детально з усіма аудіозаписами можна ознайомитися тут:
Журналіст доповнює, що з юридичної точки зору факт публікації – катастрофа для глави Офісу президента, а також Генерального прокурора.
Адже вони не мають жодних повноважень "у ручному режимі" контролювати хід справ. Тепер же будь-яка кримінальна справа як в очах суспільства, так і західних дипломатів буде виключно політичним переслідуванням.
Андрій Богдан і Роман Труба
"Записи демонструють, що справи порушуються і просуваються за командою ОП. А отже про яку справедливість, про які принципи може бути мова? В чиїх інтересах трясе ОП Дніпровську міськраду і ПриватБанк – у державних?", – стверджує Бутусов.
За цієї ситуації перед президентом Володимиром Зеленським є відразу кілька варіантів дій. Зробити по-старому і просто проігнорувати резонансний компромат. Замовкнути й інформаційно "закрити" реальну кримінальну справу. Як він це і робить зі скандальними записами розмови Юрія Коряченкова ("Юзика") із криворізькою поліцією.
Окремо має виступити і глава НАБУ Артем Ситник і підтвердити, чи був факт розмови. Якщо був, то НАБУ просто зобов'язане відкрити кримінальне провадження щодо Романа Труби.
"Мають з'явитися заяви і фракцій Верховної Ради – необхідне створення депутатської слідчої комісії, необхідно провести фактичну перевірку розмов на записі. Всі фігуранти розмов мають дати оцінку – чи відповідають викладені факти реальним обставинам розслідування, про які їм відомо", – підсумував Бутусов.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Сам Роман Труба нещодавно заявив, що в його кабінеті були знайдені прослуховуючі пристрої.
Перша заступниця голови Державного бюро розслідувань Ольга Варченко публічно заявила про те, що Труба порушує закон і узурпує владу.
Керуючий партнер Адвокатського об'єднання "Головань і партнери" Ігор Головань припустив, що ДБР розсекречує свої таємниці стороннім людям, а також що бюро використовується в інтересах країни-агресора Росії та її агентів.
Пізніше партія "ЄС" вимагала від директора Труби припинити політичні переслідування.
Згодом Труба зізнався у "зливі" інформації з ДБР.
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