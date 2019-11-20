Україною, схоже, керує організоване ОЗУ. У народі – "Слуга народу"

У мережі опублікували записи розмов глави Державного бюро розслідувань Романа Труби у своєму кабінеті, де він особисто обговорював кримінальні справи стосовно топчиновників із главою Офісу президента Андрієм Богданом і Генеральним прокурором Русланом Рябошапкою.

Опублікували записи в анонімному Telegram-каналі "Трубу прорвало". Як пише на своїй Facebook-сторінці журналіст Юрій Бутусов, аудіозаписи стосуються відразу кількох важливих епізодів:

Роман Труба за дзвінком і смсками від генерального прокурора Руслана Рябошапки і глави Офісу президента Андрія Богдана дає команди і призупиняє на час візиту місії МВФ обшуки у Дніпровській міськраді, Приватбанку та НБУ.

Справи проти Порошенка, які веде ДБР, керуються ОП і контролюються особисто Богданом.

19 вересня, за словами Труби, президент дав йому завдання щодо порушення справ щодо конкретних державних структур і галузей, тоді він працюватиме після 31 грудня.

Директор НАБУ Артем Ситник телефонує Трубі і повідомляє, що на скандальних записах розмов у кабінеті судді Вовка фігурують заступники Труби.

Проєкт підозри колишній в.о. міністра охорони здоров'я Уляні Супрун Труба, за його словами, возив особисто президенту.

Глава компанії-виробника спальних мішків для Міноборони Михайло Немирівський обговорював із Трубою хід розслідування щодо закупівель в армії, щоб уникнути свого втрапляння у скандал.

Детально з усіма аудіозаписами можна ознайомитися тут:

Журналіст доповнює, що з юридичної точки зору факт публікації – катастрофа для глави Офісу президента, а також Генерального прокурора.

Адже вони не мають жодних повноважень "у ручному режимі" контролювати хід справ. Тепер же будь-яка кримінальна справа як в очах суспільства, так і західних дипломатів буде виключно політичним переслідуванням.

Андрій Богдан і Роман Труба

"Записи демонструють, що справи порушуються і просуваються за командою ОП. А отже про яку справедливість, про які принципи може бути мова? В чиїх інтересах трясе ОП Дніпровську міськраду і ПриватБанк – у державних?", – стверджує Бутусов.

За цієї ситуації перед президентом Володимиром Зеленським є відразу кілька варіантів дій. Зробити по-старому і просто проігнорувати резонансний компромат. Замовкнути й інформаційно "закрити" реальну кримінальну справу. Як він це і робить зі скандальними записами розмови Юрія Коряченкова ("Юзика") із криворізькою поліцією.

Окремо має виступити і глава НАБУ Артем Ситник і підтвердити, чи був факт розмови. Якщо був, то НАБУ просто зобов'язане відкрити кримінальне провадження щодо Романа Труби.

"Мають з'явитися заяви і фракцій Верховної Ради – необхідне створення депутатської слідчої комісії, необхідно провести фактичну перевірку розмов на записі. Всі фігуранти розмов мають дати оцінку – чи відповідають викладені факти реальним обставинам розслідування, про які їм відомо", – підсумував Бутусов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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