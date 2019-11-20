Головна Новини
20 листопада • оновлено в 11:45
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Володимир Іванов
Володимир Іванов

Україною, схоже, керує організоване ОЗУ. У народі – "Слуга народу"

6.6т
Читати матеріал російською

У мережі опублікували записи розмов глави Державного бюро розслідувань Романа Труби у своєму кабінеті, де він особисто обговорював кримінальні справи стосовно топчиновників із главою Офісу президента Андрієм Богданом і Генеральним прокурором Русланом Рябошапкою.

Опублікували записи в анонімному Telegram-каналі "Трубу прорвало". Як пише на своїй Facebook-сторінці журналіст Юрій Бутусов, аудіозаписи стосуються відразу кількох важливих епізодів:

  • Роман Труба за дзвінком і смсками від генерального прокурора Руслана Рябошапки і глави Офісу президента Андрія Богдана дає команди і призупиняє на час візиту місії МВФ обшуки у Дніпровській міськраді, Приватбанку та НБУ.

  • Справи проти Порошенка, які веде ДБР, керуються ОП і контролюються особисто Богданом.

  • 19 вересня, за словами Труби, президент дав йому завдання щодо порушення справ щодо конкретних державних структур і галузей, тоді він працюватиме після 31 грудня.

  • Директор НАБУ Артем Ситник телефонує Трубі і повідомляє, що на скандальних записах розмов у кабінеті судді Вовка фігурують заступники Труби.

  • Проєкт підозри колишній в.о. міністра охорони здоров'я Уляні Супрун Труба, за його словами, возив особисто президенту.

  • Глава компанії-виробника спальних мішків для Міноборони Михайло Немирівський обговорював із Трубою хід розслідування щодо закупівель в армії, щоб уникнути свого втрапляння у скандал.

Детально з усіма аудіозаписами можна ознайомитися тут:

Журналіст доповнює, що з юридичної точки зору факт публікації – катастрофа для глави Офісу президента, а також Генерального прокурора.

Новини
Донецька зона та успішна кар'єра: Бутусов розкрив деталі про педофіла зі "Слуги народу" Іванісова

Адже вони не мають жодних повноважень "у ручному режимі" контролювати хід справ. Тепер же будь-яка кримінальна справа як в очах суспільства, так і західних дипломатів буде виключно політичним переслідуванням.

Андрій Богдан і Роман Труба

Андрій Богдан і Роман Труба

"Записи демонструють, що справи порушуються і просуваються за командою ОП. А отже про яку справедливість, про які принципи може бути мова? В чиїх інтересах трясе ОП Дніпровську міськраду і ПриватБанк – у державних?", – стверджує Бутусов.

За цієї ситуації перед президентом Володимиром Зеленським є відразу кілька варіантів дій. Зробити по-старому і просто проігнорувати резонансний компромат. Замовкнути й інформаційно "закрити" реальну кримінальну справу. Як він це і робить зі скандальними записами розмови Юрія Коряченкова ("Юзика") із криворізькою поліцією.

Окремо має виступити і глава НАБУ Артем Ситник і підтвердити, чи був факт розмови. Якщо був, то НАБУ просто зобов'язане відкрити кримінальне провадження щодо Романа Труби.

Новини
ДБР відкрили доступ до держтаємниць: що відбувається

"Мають з'явитися заяви і фракцій Верховної Ради – необхідне створення депутатської слідчої комісії, необхідно провести фактичну перевірку розмов на записі. Всі фігуранти розмов мають дати оцінку – чи відповідають викладені факти реальним обставинам розслідування, про які їм відомо", – підсумував Бутусов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Володимир Іванов Володимир Іванов
Тема
Ексклюзив
Особи
Роман Труба Андрій Богдан
Місце
Україна Київ
Теги
скандали корупція
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
7
3
Смішно
4
Цікаво
33
Сумно
10
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Бутусов - верный порохобот, не переобулся пока. "Дела против Порошенко, которые ведет ГБР..." конечно, нельзя против него вести дела, он святее Папы Римского.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Paruhol Semen
Paruhol Semen
обо3 и порохоботы отмазывают своего спонсора потрошенко)) забавно
Показать комментарий полностью
Ответить
0
4
Аделунг Наталья
Аделунг Наталья
Не думала что это когда -нибудь скажу, но после прочитанного, времена янека кажутся даже и ничего, они думали только как захапать и поделить бабки. Эти же зелебобики совсем охр*нели, думают что если их избрали 73 % ( где 50% -были просто против Порошенко), то вся страна ЛОХИ ( их любимое выражение). Не выйдет у вас ЗЕленое ОПГ, народ не дурак, НЕ ПОЗВОЛИТ!
Показать комментарий полностью
Ответить
6
0
коршун федот
коршун федот
tosirova tossika, Брысь в "немытую", м.разь!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
tosirova tossika
tosirova tossika
Аделунг Наталья, повоняете и успокоитесь....прально ваша владо о селянах говорит !
Показать комментарий полностью
Ответить
0
4

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги