Україною прокотилася хвиля "замінувань": які місця опинилися під загрозою

У п'ятницю, 27 вересня, в декількох містах України повідомили про "замінування" багатьох приміщень, зокрема об'єктів інфраструктури.

Йдеться про аеропорт "Жуляни" і готелі "Хілтон" в Києві, про Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького – відповідно у Львові, про лікарню і військовому госпіталі в Житомирі, а також про аеропорт і готелі в Запоріжжі, повідомили в Національній поліції .

До правоохоронців також надійшло повідомлення про "замінування" аеропорту "Жуляни" і готелю "Хілтон" в Києві.

"Перевірку проводять кінологи. Працюють всі відповідні служби. Тільки після завершення перевірки зможемо надати інформацію щодо евакуації", – розповіли правоохоронці.

Україною прокотилася хвиля "замінувань"

У пресслужбах поліції Львівської, Житомирської та Запорізької областей повідомили про аналогічні ситуації.

Зокрема, у Львові "замінували" Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького, у Житомирі – лікарню та військовий шпиталь, а в Запоріжжі – аеропорт у Шевченківському районі й один із готелів у Вознесенівському районі.

У всіх випадках на місця виїхали відповідні служби, які розпочали огляди приміщень і прилеглих територій. Правоохоронці вживають заходів для встановлення осіб заявників.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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