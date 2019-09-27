Україною прокотилася хвиля "замінувань": які місця опинилися під загрозою

У п'ятницю, 27 вересня, в декількох містах України повідомили про "замінування" багатьох приміщень, зокрема об'єктів інфраструктури.
Йдеться про аеропорт "Жуляни" і готелі "Хілтон" в Києві, про Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького – відповідно у Львові, про лікарню і військовому госпіталі в Житомирі, а також про аеропорт і готелі в Запоріжжі, повідомили в Національній поліції .
До правоохоронців також надійшло повідомлення про "замінування" аеропорту "Жуляни" і готелю "Хілтон" в Києві.
"Перевірку проводять кінологи. Працюють всі відповідні служби. Тільки після завершення перевірки зможемо надати інформацію щодо евакуації", – розповіли правоохоронці.
Україною прокотилася хвиля "замінувань"
У пресслужбах поліції Львівської, Житомирської та Запорізької областей повідомили про аналогічні ситуації.
Зокрема, у Львові "замінували" Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького, у Житомирі – лікарню та військовий шпиталь, а в Запоріжжі – аеропорт у Шевченківському районі й один із готелів у Вознесенівському районі.
У всіх випадках на місця виїхали відповідні служби, які розпочали огляди приміщень і прилеглих територій. Правоохоронці вживають заходів для встановлення осіб заявників.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Києві на мосту Метро 18 вересня приблизно о 16:00 підозрілий чоловік зі зброєю влаштував стрілянину й погрожував підірвати споруду.
Тоді ж у зв’язку з анонімним дзвінком про "замінування" перекрили рух від станції метро "Дніпро" до "Лісової".
Виявилося, що чоловік є військовим і вихідцем із Криму.
Пізніше Олексія Белька, який погрожував підірвати міст Метро, затримали.
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