Україною прокотилася хвиля погромів: хто за ними стоїть і чим це загрожує

Побиття літнього полковника на столичному ринку "Лісовий" обернулося погромом торгових точок продавця-кривдника. Десятки націоналістів і ветеранів АТО зламали ролети та рознесли товар вихідця з Грузії.

Подібні історії останнім часом стають нормою. Не так давно в Києві представники радикалів розгромили й табір ромів. Буквально минулого тижня такий же випадок стався під Тернополем - там табір спалили. Поки ніхто не покараний за подібні вчинки. Чому подібні акції небезпечні - у матеріалі OBOZREVATEL.

Камені та газ

Побиття 24-річним громадянином Грузії літнього військового на ринку "Лісовий" у Києві стало поштовхом для погрому торгових точок кривдників. У числі погромників: ветерани АТО та представники націоналістичних організацій.

Товар продавця-кривдника рознесли Олександр Чернов/Громадське

Хоча продавець був затриманий і відправлений під цілодобовий домашній арешт, кілька десятків людей, деякі з них в масках, вранці в неділю, 27 травня, прийшли на ринок. Два кіоска, які орендував грузинський продавець, виявилися закриті. Але це не зупинило "народних месників". Вони зламали ролети, витягли вітрини, рознесли товар і запалили фаєри. Поліція застосувала сльозогінний газ. В результаті постраждали і троє поліцейських, у них також летіло каміння.

Поліція повідомила про 34 затриманих. Щоправда, хто вони і з яких саме організацій в поліції не говорять. "Ви думаєте, вони приходять і відразу повідомляють з яких вони організацій? Ні, звичайно. Для нас вони всі порушники правопорядку", - повідомила OBOZREVATEL речник столичної поліції Оксана Блищик.

Після бесіди майже всіх затриманих відпустили, і тільки трьом оголошено підозру за статтею "Хуліганство".

Поліція затримала 34 нападників censor.net.ua

Радикальна організація С-14, яка раніше засвітилася в погромах ромських таборів, запевняла, що на цей раз на захід на "Лісовому" не встигла. Хоча серед затриманих виявилися два її представника - Ярослав Терещенко і Павло Мороз. В організації запевняють - випадково.

"Вони на голову сідають"

Прес-секретар "Національного корпусу" Роман Чернишов сказав, що зараз затримані тільки троє учасників цих подій, один з них ветеран "Азова". "Ми на "Лісовому" не були, там були представники ветеранських організацій АТО. Але це не означає, що ми не підтримуємо такі дії. Ви бачили це відео? Там була поліція? Її дуже довго довелося чекати. А що робила охорона ринку в це час? Вони просто дали піти цим нападникам. Ось тому і потрібно нагадати, як потрібно чинити в подібній ситуації", - вважає Чернишов.

ОУН, "Азов", С14, ветерани АТО kiev.vgorode.ua

Лідер ОУН Михайло Коханівський, чиї представники також були на "Лісовому", вважає, що акція була адекватною і обіцяє, що в разі чого, націоналісти будуть продовжувати подібні дії. "Я вважаю, що ні поліція, ні суди не здатні захистити людей і покарати таких злочинців. Навпаки, наша поліція кришує іноземний криміналітет, мігрантів, а вони вже сідають на голову. Якщо і далі вони будуть продовжувати бити українців, принижувати, ображати, а поліція не буде втручатися, то ми продовжимо захищати людей, я вам обіцяю, - заявив нам Коханівський.

Полковнику зламали ніс

Сам конфлікт з літнім пенсіонером стався 26 травня на ринку "Лісовий". На відео потрапила тільки частина. Про всі подробиці події OBOZREVATEL розповіла пенсіонерка Наталія Козел. Саме її і її сина почав ображати продавець-грузин. І саме за них заступився полковник у відставці Семен Санніков.

"Зайшли на ринок "Лісовий" купити продукти. Один син хліб пішов купити, а другий зі мною підійшов до цього прилавка, ми вибирали спеції в пакетиках. Прилавок подвійний, з одного боку спеції, з іншого - фрукти. Продавець стояв біля фруктів. Ми ще запитали ціну, він відповів 15 грн. Ми визначилися що беремо, вже і 50 грн приготували, як раптом продавець почав кричати матом. Мовляв, поклади, чого чіпаєш", - поскаржилася жінка.

За її словами, тоді вони відмовилися купувати фрукти.

"Мабуть, це його ще більше розлютило. Я вже відійшла, а він кинувся на сина з нецензурною лайкою. Звичайно, я повернулася, і кажу, ти чого кричиш, ти не знаєш, що покупець завжди правий? Він матом почав на мене, в цей час і підійшов Семен Ігнатович", - розповіла Наталя.

Полковник у відставці Семен Санніков Соц мережі

Військовий пенсіонер зробив зауваження продавцеві, і тоді він вперше вдарив літнього чоловіка. "Він трохи відхилився від удару, тому продавець потрапив йому в шию. Тоді ми вирішили викликати поліцію. Продавець спочатку поводився агресивно, тряс грошима, мовляв, що мені ваша поліція. А потім, мабуть, зрозумів, що ми все-таки викликали патруль, він почав закривати ларьок. Я там стояла 15 хвилин, поліції не було. Я вже пішла на маршрутку, а сини залишилися з Семеном Ігнатовичем. І тоді він ударив його вдруге, це те, що всі бачили на відео. В результаті поліцію чекали ще півгодини. Якби вони швидко приїхали, може і такого конфлікту не було", - говорить пенсіонерка.

Зараз Семен Санніков у військовому госпіталі. Як розповіла нам його дочка Олена, у нього зламаний ніс.

Наталія Козел найближчим часом збирається відвідати свого захисника. "Я йому дуже вдячна. Це рідкісна людина! Це людина з великої літери. Він не побоявся заступитися", - говорить пенсіонерка.

Роми поїхали, заяв не залишили

Подібні конфлікти з погромами останнім часом не рідкість. Раніше в Києві, а потім і в Тернополі представники радикальних організацій, в тому числі С14 і "Правий сектор", нападали на табір ромів. Причому в Тернополі перед нападом місцеві жителі скаржилися на ромів - нібито вони крали і налякали маленьку дитину. Однак ніхто з нападників поки не затриманий.

"Слідчі дії проходять, були обшуки. Поліція шукає того, хто там стріляв. Але поки ні зброї, ні його власника не знайшли. Думаю, все-таки винний буде встановлений", - каже речник поліції Тернопільській області Сергій Крепа.

За його словами, роми вже покинули Тернопіль, щоправда, жодної заяви вони не залишили. Також вони відмовилися від допомоги медиків. "Від "швидкої" вони відмовилися, в лікарню не зверталися, заяв не написали. Тому така ситуація вийшла. Але головне тут - зброя, люди чули постріли. На жаль, насильство породжує насильство, тому якщо не знайти винних, то представники цих організацій вважатимуть , що можна наводити так порядок і далі", - говорить Крепа.

Ксенофоія не виросла, але треба приділити увагу

Соціолог Володимир Паніотто впевнений, що поки подібні процеси ще не прийняли загрозливий характер, владі необхідно проявити своє ставлення до подібних речей.

"Судячи з наших висновків, за 2017 рік ксенофобія в Україні не зросла. І це якось заспокоює. Але змінилася сама ситуація в країні, йде війна. І часто подібні дії носять провокаційний характер, спроба розхитати ситуацію начебто під благородним приводом. Адже цей продавець образив людей похилого віку, не просто образив, а вдарив. У країні падає довіра до правоохоронних органів, немає довіри до судів, що вони винесуть справедливий вирок", - зазначив у розмові з нами Паніотто.

Адвокат Ростислав Кравець також вважає, що держава в даній ситуації має чітко заявити свою позицію. "У правовій державі така ситуація є неприпустимою. Що група людей бере на себе право вирішувати що правильно, а що неправильно, здатні правоохоронці покарати винних чи ні. У такому випадку ми перетворимося в таку ось країну третього світу, де дрібні царі будуть вирішувати все. Я вважаю, що люди, які взяли на себе право карати - вони переступили закон. І держава тут має дати чітку оцінку їх вчинку", - говорить адвокат Кравець.