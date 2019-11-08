"Україні повна хана": волонтер заявив про "архіважливу" проблему Донбасу

Ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України, волонтер Георгій Тука назвав "архіважливою" проблему впливу російської пропаганди на свідомість громадян України, які проживають на окупованих територіях Донбасу.

"Це проблема архіважлива. На жаль, у нас в країні вона недооцінена – ані попередньою владою, ані нинішньою", – сказав він OBOZREVATEL, коментуючи інформацію про засилля антиукраїнської пропаганди в "ДНР".

На думку волонтера, ситуація небезпечна. "За такої інформаційної обробки формується світогляд. Якщо напрямок обробки такий – "Україні повна хана, порятунок у Росії", – на територіях, окупованих Росією, підвищується рівень проросійських настроїв".

Інформаційна обробка жителів Донбасу вкрай небезпечна, переконаний Тука

"Ця зміна вектора досить серйозна", – переконаний Тука. "Бо навіть за нещодавніми оцінками самих спецслужб РФ більшість людей, які проживають на окупованій території Луганської області, зокрема і Донецької, асоціювали себе все ж таки не з Росією, а з Україною при розширенні повноважень – за якогось гіпотетичного особливого статусу".

"Зараз же цей вектор змінюється, щоб настрої цих людей міняти у проросійський бік. Тобто щоб вони асоціювали себе найперше не з Україною, а з Росією", – констатував він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше донецький блогер Макс Баринов повідомив про те, що всі шість друкованих ЗМІ, які виходять у "ДНР", видаються у друкарні російського міста Ростов-на-Дону і ведуть вбивчу пропаганду проти України.

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