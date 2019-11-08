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8 листопада • оновлено в 11:03
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/ Розслідування

"Україні повна хана": волонтер заявив про "архіважливу" проблему Донбасу

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Ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України, волонтер Георгій Тука назвав "архіважливою" проблему впливу російської пропаганди на свідомість громадян України, які проживають на окупованих територіях Донбасу.

"Це проблема архіважлива. На жаль, у нас в країні вона недооцінена – ані попередньою владою, ані нинішньою", – сказав він OBOZREVATEL, коментуючи інформацію про засилля антиукраїнської пропаганди в "ДНР".

На думку волонтера, ситуація небезпечна. "За такої інформаційної обробки формується світогляд. Якщо напрямок обробки такий – "Україні повна хана, порятунок у Росії", – на територіях, окупованих Росією, підвищується рівень проросійських настроїв".

Інформаційна обробка жителів Донбасу вкрай небезпечна, переконаний Тука

Інформаційна обробка жителів Донбасу вкрай небезпечна, переконаний Тука

"Ця зміна вектора досить серйозна", – переконаний Тука. "Бо навіть за нещодавніми оцінками самих спецслужб РФ більшість людей, які проживають на окупованій території Луганської області, зокрема і Донецької, асоціювали себе все ж таки не з Росією, а з Україною при розширенні повноважень – за якогось гіпотетичного особливого статусу".

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"Зараз же цей вектор змінюється, щоб настрої цих людей міняти у проросійський бік. Тобто щоб вони асоціювали себе найперше не з Україною, а з Росією", – констатував він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше донецький блогер Макс Баринов повідомив про те, що всі шість друкованих ЗМІ, які виходять у "ДНР", видаються у друкарні російського міста Ростов-на-Дону і ведуть вбивчу пропаганду проти України.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт російська пропаганда
Особа
Георгій Тука
Місце
Україна
Теги
Новини Росії Новини Донбасу пропаганда Новини ДНР
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Вся проблемы конечно в российской пропаганде, а не в том, что людям запрещают использовать родной язык, а СБУ еженедельно отчитывается о задержанных сторонниках "русского мира".
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Mega Death
Mega Death
Так все знают что Украине хана, даже на подконтрольных Киеву территориях))) Украина не жилец. Может кто-то расскажет сказку про вторую Францию?))))
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