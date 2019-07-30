Україні потрібні ракети для удару по Москві – генерал

Україна повинна налагодити виробництво ракет середньої дальності, які будуть здатні вражати цілі на території Росії, зокрема, в Москві та Санкт-Петербурзі.

"Не обов'язково ці ракети повинні бути з ядерними зарядами. Але перспектива така повинна бути", – заявив OBOZREVATEL ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан.

За його словами, з огляду на той факт, що Росія фактично вийшла з договору про ракети середньої і меншої дальності, потім з договору вийшли США, "в України розв'язані руки, щоб конструювати і виробляти ракети середньої дальності, які могли б досягти стратегічних пунктів країни-агресора, тобто Російської Федерації, щоб ці ракети дістали і Москву, і Санкт-Петербург".

Перша українська крилата ракета 24 Канал

"На мою думку, вище військово-політичне керівництво держави повинно інтенсивно працювати над цим", – переконаний генерал.

У цьому контексті він зауважив, що в реалізації цього завдання Україна могла б розраховувати на допомогу "наших союзників і партнерів по проукраїнській коаліції", які могли б "стати на шлях активного військово-технічного співробітництва" з Україною, зокрема, продавати "відповідне озброєння, військову техніку та інше".

Разом з тим генерал підкреслив: подібне озброєння необхідне Україні виключно як інструмент стримування країни-агресора.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Василь Богдан заявив: факт публікації в угорській газеті карти, на якій частина території України пофарбована в національні кольори Угорщини – черговий доказ того, що нинішній уряд країни проводить політику, погоджену з Кремлем.

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