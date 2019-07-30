Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

Україні потрібні ракети для удару по Москві – генерал

793 Читати матеріал російською

Україна повинна налагодити виробництво ракет середньої дальності, які будуть здатні вражати цілі на території Росії, зокрема, в Москві та Санкт-Петербурзі.

"Не обов'язково ці ракети повинні бути з ядерними зарядами. Але перспектива така повинна бути", – заявив OBOZREVATEL ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан.

За його словами, з огляду на той факт, що Росія фактично вийшла з договору про ракети середньої і меншої дальності, потім з договору вийшли США, "в України розв'язані руки, щоб конструювати і виробляти ракети середньої дальності, які могли б досягти стратегічних пунктів країни-агресора, тобто Російської Федерації, щоб ці ракети дістали і Москву, і Санкт-Петербург".

Перша українська крилата ракета

Перша українська крилата ракета

24 Канал

"На мою думку, вище військово-політичне керівництво держави повинно інтенсивно працювати над цим", – переконаний генерал.

Новини
В Україні вперше за 23 роки випробували ракету "повітря-поверхня": що відомо

У цьому контексті він зауважив, що в реалізації цього завдання Україна могла б розраховувати на допомогу "наших союзників і партнерів по проукраїнській коаліції", які могли б "стати на шлях активного військово-технічного співробітництва" з Україною, зокрема, продавати "відповідне озброєння, військову техніку та інше".

Разом з тим генерал підкреслив: подібне озброєння необхідне Україні виключно як інструмент стримування країни-агресора.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Василь Богдан заявив: факт публікації в угорській газеті карти, на якій частина території України пофарбована в національні кольори Угорщини – черговий доказ того, що нинішній уряд країни проводить політику, погоджену з Кремлем.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт
Особа
Василь Богдан
Місце
Україна
Тег
ракети
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
4
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Миценко Андрей
Миценко Андрей
С..ка, там шо, ужэ марихуанну легализовали, или уркоГэнэрал незаконно приобретает.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
CARGO 100
CARGO 100
Так производить или покупать: ... в частности, продавать "соответствующее вооружение, военную технику и прочее". Сделать ракету средней дальности у вас уже "ума" не хватит, все спецы разбежались, а продавать "гранату" в долг нищей обезьяне никто не станет ...
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel