Рвонула граната: на Донбасі загинув прикордонник

У суботу, 17 березня, в результаті трагічного випадку загинув військовослужбовець Краматорського прикордонного загону, ще один отримав поранення.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

"Увечері в одному з бліндажів біля прикордонного наряду, який здійснював прикриття та охорону КПВВ "Майорське", з невідомих поки причин, здетонувала ручна осколкова граната. У результаті двоє військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості. Постраждалим була оперативно надана первинна медична допомога і організована доставка в Бахмутську центральну міськлікарню ", - зазначено в заяві.

На жаль, один з прикордонників 1996 року народження від отриманих поранень помер в лікарні, стан іншого - середньої тяжкості.

Призначено спеціальне розслідування, встановлюються всі обставини трагічного випадку.

Як повідомляв "Обозреватель", у поїзді "Хмельницький - Лисичанськ" знайшли мертвим українського військовослужбовця Максима Свінціцького. Хлопцеві було 22 роки.