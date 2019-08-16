Україна зазнала нових втрат на Донбасі: імена Героїв

У зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі в ніч з 14 на 15 серпня сили ООС зазнали втрат у кількості чотирьох осіб, троє з яких – бойові.

Імена двох з них – Василь Євстегнєєв і Олександр Колбун. Інформація про загибель з'явилася на сторінках Вадима Джуваги і Андрія Линдюка у Facebook.

"Близько 23.30 в ніч на 15 серпня під час обстрілу з гранатометів взводного опорного пункту в районі хутора Вільного на Луганщині загинув від численних поранень в груди боєць 72 бригади імені Чорних Запорожців солдат Василь Володимирович Євстегнєєв, 6.12.1980 року народження з Вільшанського району Кіровоградщини", – написав Джувага.

Інформацію про його загибель підтвердило і видання "Цензор.НЕТ". Воно уточнило, що Євстегнєєв був командиром відділення 72-ї окремої механізованої бригади, родом з села Дорожинка на Кіровоградщині. Смертельне осколкове поранення він отримав у районі Золотого Луганській області. У Героя залишилися дві дочки.

Що стосується Олександра Колбуна, то він, за інформацією Линдюка, також загинув у ніч з 14 на 15 серпня.

"У зоні ООС загинув наш земляк, житель села Вовчицьк Олександр Колбун. На жаль, інформація підтвердилася. 20-річний юнак, у якого було досить не просте дитинство, загинув, виконуючи громадянський і військовий обов'язок у Луганській області", – зазначив він.

Олександр Колбун Facebook Андрія Линдюка

"Вони закрили собою нас усіх. Вони вже ніколи не побачать рідних і повернуться до них тільки в спогадах... Запам'ятайте їх, люди!" – присвятив зворушливі слова загиблим Героям Джувага.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

також в ніч на 15 серпня в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі був убитий український військовослужбовець Костянтин Гаврик з Токмака Запорізької області.

Тоді ж внаслідок ворожих обстрілів загинув боєць з Дніпра Олексій Попко. У нього залишилися дружина і дочка.

10 серпня в районі проведення операції Об'єднаних сил загинув військовослужбовець з Дніпра Роман Романенко. Він воював у складі полку "Азов" з перших років війни.

12 серпня в лікарні імені Мечникова в Дніпрі помер боєць Дмитро Дашковець з Житомирщини. Його боротьба за життя тривала кілька днів, але травми виявилися несумісними з життям воїна – куля пройшла навиліт крізь голову.

Раніше терористи на Донбасі вбили чотирьох українських морпіхів – Олександра Шарко, Владислава Рака, Сергія Шандру і Василя Курдова.

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