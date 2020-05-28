Посол України в Італії Євген Перелигін закликав італійські ЗМІ об'єктивно висвітлювати справу нацгвардійця Віталія Марківа.

Як повідомила пресслужба посольства в Facebook, звернення було опубліковано в журналі "Il Venerdi ".

"Трагічна історія італійського репортера Андреа Рокелле не повинна розглядатися поза контекстом російської агресії, проти якої боролися захисники України, в тому числі і Віталій Марків. Незважаючи ні на що, я вірю в справедливість італійської судової системи, яка повинна продемонструвати свою неупередженість, повернувши свободу і гідність Віталію Марківу", – заявив дипломат.

Публікація стала результатом тривалого діалогу посольства з керівництвом і журналістами видання "La Repubblica" про подання в італійських медіа альтернативної точки зору.

Віталій Марків Прес-служба МВС

Як повідомляв OBOZREVATEL:

влітку 2017 року в аеропорту Болоньї був заарештований 29-річний український військовий, воїн Національної гвардії Віталій Марків.

Бійця звинуватили у причетності до смерті італійського фотографа Андреа Роккеллі та його перекладача, росіянина Андрія Миронова, що загинули 24 травня 2014 року у Слов'янську в результаті мінометного обстрілу.

Марків категорично спростовує висунуті звинувачення. Україна його підтримує. За даними колишнього першого віцепрем'єра Віталія Яреми, Роккеллі вбили терористи: тоді в ЗСУ на горі Карачун, з якої нібито вівся обстріл, взагалі не було мінометів.

12 липня 2019 року Марківа засудили до 24 років в'язниці. Українці в мережі бурхливо відреагували на рішення суду.

Президент України Володимир Зеленський порушував питання щодо справи Марківа на зустрічі з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте в рамках сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку у листопаді 2019 року.

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