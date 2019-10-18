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18 жовтня • оновлено в 07:11
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/ Розслідування

Україна забезпечує Росію сировиною для зброї через друга Путіна

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Компанія фірми друга президента Росії Володимира Путіна, російського олігарха Олега Дерипаски видобуває з надр України кварцит, який постачають в Росію.

Використовують його в оборонному комплексі Росії. Про це йдеться в розслідуванні "Схеми: Корупція в деталях".

Кіпрська компанія United Company Rusal Silicon Limited ("дочка" російської компанії Дерипаски "Русал") з 2011 року є власником українського ТОВ "Глухівський кар'єр кварцитів", де видобувають ресурс.

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Сам Дерипаска внесений до списку санкцій РНБО, як і його компанія "Русал". Кварцит же добувають через кіпрську компанію, яка під санкції не потрапила. Сотні тонн мінералу відправляють до Росії на оборонні заводи щотижня. У той же час українським підприємствам кар'єр поставляє лише невеликі партії ресурсу.

Ще в 2018 році український кварцит купили два російських підприємства – "Кремній-Урал" належить Дерипасці.

Олег Дерипаска

Олег Дерипаска

Радіо Свобода

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат від "Опозиційною платформи – За життя" Тарас Козак приховав в декларації свою цивільну дружину Наталію Лавренюк, що володіє частиною нафтового бізнесу в Росії спільно з Оксаною Марченко та її чоловіком Віктором Медведчуком.

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Особа
Олег Дерипаска
Місце
Україна
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Як же так, чиновники які за особисту винагороду це дозволили багаті люди а не бомжують на вокзалі після відсидки?
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фил филипыч
фил филипыч
упоротые а вы заметили что война Украины и России только у вас в головах? остальные пилят бабки не обращая на вас внимание))
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2 из 3 ответов | показать все
Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Артеллерист Моня, ты губу то закатай. Крым украинским никогда не был. Бумажки, что лысый кукурузник подмахнул, будете на том свете Хрущеву предъявлять, гопота убогая.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
фил филипыч, отжали крым
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Николаев Олег
Николаев Олег
Какой он друг? Путин издевался над ним когда Русал попал под санкции. Он родственник Ельцина через жену.
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